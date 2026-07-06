Levski stigao u Banjaluku: Bugari kao Španci 2010. na putu do "boginje"!

Šampion Bugarske stigao u Banjaluku na meč kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Borca.

Izvor: Instagram/pfclevskiofficial

Fudbaleri Borca za nešto više od 24 sata počinju novu sezonu i to duelom protiv Levskog u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Prvi meč ova dva tima igra se u utorak od 20.30 časova na Gradskom stadionu, čija istočna tribina je u međuvremenu dobila krov, a revanš će biti odigran za sedam dana u Sofiji.

Šampion Bugarske u međuvremenu je stigao u Banjaluku letom iz Sofije. Levski je na društvenim mrežama podijelio kadrove sa putovanja i dolaska u Republiku Srpsku, uz komentar "Banja Luka, tu smo".

Bugari su očigledno u dobrom raspoloženju stigli u grad na Vrbasu, a zanimljiva je i muzička podloga koju su iskoristili Bugari u videu objavljenom na društvenim mrežama. U pitanju je "Club Foot“, pjesma engleskog rok benda "Kasabian" koju su reprezentativci Španije slušali u svlačionici pred svaki meč na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010. godine. To im je očigledno bila dobra motivacija s obzirom da je "crvena furija“ na kraju osvojila „boginju“, ali vidjećemo koliko će pomoći fudbalerima Levskog u duelu sa crveno-plavima.

Fudbaleri Levskog od 19.30 časova odradiće zvanični trening, a sat vremena ranije biće održana i konferencija za novinare šampiona Bugarske na kojoj bi se trebao obratiti trener Hulio Velaskez.