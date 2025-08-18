logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nemanja Maksimović zvanično predstavljen u novom klubu

Nemanja Maksimović zvanično predstavljen u novom klubu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpski fudbaler Nemanja Maksimović će dobro zaraditi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

nemanja maksimovic zvanicno u sabab al ahliju Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije Nemanja Maksimović zvanično je potpisao za Šabab Al Ahli iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tamo stiže iz grčkog Panatinaikosa gdje je igrao jednu sezonu. Pretpostavlja se da je srpski vezista dobio unosan ugovor, ali detalji saradnje nisu precizirani.

Navodno je Srbin dobio ponudu koja se ne odbija, pošto će zarađivati više od 2.000.000 evra godišnje, što je skoro duplo u odnosu na njegov ugovor u Grčkoj. Takođe, atinski "zeleni" su zaradili pet miliona evra u ovom transferu.

Prije dolaska u Panatinakos, Maksimović je nosio dres Hetafea šest godina, dok je u Španiji još igrao za ekipu Valensije. U seniorskoj karijeri je još nastupao za Domžale i Astanu.

Za "A" reprezentaciju Srbije je odigrao ukupno 56 utakmica, dok je sa omladinskom selekcijom svoje zemlje 2015. godine osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

Tražio ga Paunović

Nekadašnji selektor mlade reprezentacije Srbije Veljko Paunović želio je Nemanju Maksimovića u Ovijedu koji se poslije više od dvije decenije vratio u Primeru. Očigledno je srpski fudbaler želio novi izazov u karijeri, pa povratak u Španiju nije bio opcija. Takođe, propao je i transfer Jovića u Ovijedo, pa će srpski trener morati da se okrene drugim opcijama.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:35
Fudbaleri i navijači Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nemanja Maksimović fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC