Nemanja Maksimović zvanično predstavljen u novom klubu

Srpski fudbaler Nemanja Maksimović će dobro zaraditi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Reprezentativac Srbije Nemanja Maksimović zvanično je potpisao za Šabab Al Ahli iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tamo stiže iz grčkog Panatinaikosa gdje je igrao jednu sezonu. Pretpostavlja se da je srpski vezista dobio unosan ugovor, ali detalji saradnje nisu precizirani.

Navodno je Srbin dobio ponudu koja se ne odbija, pošto će zarađivati više od 2.000.000 evra godišnje, što je skoro duplo u odnosu na njegov ugovor u Grčkoj. Takođe, atinski "zeleni" su zaradili pet miliona evra u ovom transferu.

Немања Максимовић је нови фудбалер Шабаб Ал Ахлија. ✍pic.twitter.com/AFCD8LfCMp — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)August 17, 2025

Prije dolaska u Panatinakos, Maksimović je nosio dres Hetafea šest godina, dok je u Španiji još igrao za ekipu Valensije. U seniorskoj karijeri je još nastupao za Domžale i Astanu.

Za "A" reprezentaciju Srbije je odigrao ukupno 56 utakmica, dok je sa omladinskom selekcijom svoje zemlje 2015. godine osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

Tražio ga Paunović

Nekadašnji selektor mlade reprezentacije Srbije Veljko Paunović želio je Nemanju Maksimovića u Ovijedu koji se poslije više od dvije decenije vratio u Primeru. Očigledno je srpski fudbaler želio novi izazov u karijeri, pa povratak u Španiju nije bio opcija. Takođe, propao je i transfer Jovića u Ovijedo, pa će srpski trener morati da se okrene drugim opcijama.

