"Želimo da ostavimo Srbiju u najboljoj grupi Lige nacija": Maksimović jasan pred meč sa Austrijom

Srbija igra dvomeč sa Austrijom za opstanak u elitnoj diviziji Lige nacija. Prva utakmica je najavljena za 20. mart u Beču, dok je druga utakmica tri dana kasnije u Beogradu. Tim Dragana Stojkovića Piksija ima debitante, ali i dobro poznata lica, a među njima je i Nemanja Maksimović.

"Pred nama su jako važne utakmice protiv veoma kvalitetne reprezentacije", rekao je Nemanja Maksimović za FSS. "Želimo da pokažemo da nam je mjesto da se takmičimo sa najboljim selekcijama u Evropi, a mislim da smo kroz utakmice u Ligi nacija pokazali da to zaslužujemo. Ovi dueli su samo nastavak i još jedan test za nas da pokažemo da li možemo da se borimo sa najboljim reprezentacijama u ovom trenutku."

Srbija je imala veoma zahtjevnu grupu u Ligi nacije. Ipak, opšti je utisak da je u Leskovcu protiv Danske tim Dragana Stojkovića zaslužio mnogo više. "To je bila jedna od naših boljih utakmica u posljednje vrijeme gdje smo dominirali, ali i propustili veliki broj dobrih prilika. Nadam se da će to što smo tada propustili da nam se vrati protiv Austrije.

Mnogo je kadrovskih problema u obje reprezentacije... "Normalne stvari u ovom dijelu sezone. Ne treba kukati za igračima koji nisu ovde, svi koji su na raspolaganju imaju kvalitet da odgovore izazovu i zajedno moramo da damo maksimum kako bi ostvarili što bolji rezultat. Igrači koji nisu tu trenutno mogu da nedostaju, ali ne možemo ništa da promijenimo, moramo da zadržimo foku i ponavljam damo svoj maksimum, pokažemo se u najboljem svjetlu i Srbiju ostavimo u najboljoj grupi Lige nacija."

Da li je meč u Leskovcu bilo jedno od najboljih izdanja Nemanje Maksimovića u reprezentaciji?

Cijeli tim igrao je sjajno, na kraju meč se završio bez golova, ali je bilo jasno da Srbija ima čemu da se nada. "U posljednje vrijeme da, kako moje, tako i reprezentacije. I nije važno samo individualno izdanje, za sve nas bitno je kako je izgledao tim."

"Poslije tog meča sa Danskom cijela fudbalska javnost je bila zadovoljna bez obzira što nismo pobijedili. I to je put kojim treba da idemo. U fudbalu pobijediš i izgubiš, ali borba i pristup uvijek moraju biti na maksimalnom nivou kao što je bilo protiv Danske. Tako se vraća povjerenje naroda u reprezentaciju."

Ipak, u Beču neće biti lako, a Maksimović prosto ne pamti dobro gostovanje u Austriji... "Baš tako, primili smo dva gola, onda sam dobio jak udarac u glavu. Vjerujem da će sada sve biti bolje za nas, da ćemo ostvariti bolji rezultat i sve odlučivati pred našom publikom na našem stadionu."

Nemanja Maksimović je bio prvak svijeta

Svima će, vjerovatno, zauvijek ostati u sjećanju utakmice na Novom Zelandu kad je Srbija postala prvak svijeta. Tog 20. juna 2015. momci do 20 godina stigli su do istorijskog uspjeha, njihovo zajedništvo i ljubav prema fudbalu odvela ih je do titule koja će ostati vječno upamćena.

"Sve što sam stariji i kako karijera odmiče postajem svjestan šta smo ostvarili. To su stvari koje se pamte cijeli život, stvari koje su obeležile ne samo moju nego karijere svih nas koji smo tamo bili. Jako mi je drago da smo svi i dalje u kontaktu, kako igrači, tako i sa članovima stručnog štaba. U fudbalu upoznajete i srećete mnogo ljudi, ali rijetkost je da poslije toliko godina budete kao porodica sa velikom grupom ljudi."

"Gotovo smo u svakodnevnom kontaktu, znamo da i sada u bilo koje doba dana možemo da pozovemo Veljka Paunovića ili nekog iz stručnog štaba i dobijemo koristan savjet. Za svakog igrača to je mnogo važno, da imate osobu kojoj vjerujete i od koje možete dobiti pravi savjet, a on vas gleda kao svoje dijete."

Ista ta generacija sada je iskusna na terenu, pa se postavlja pitanje da li je predstojeće Prvenstvo svijeta posljednja šansa za zapaženi rezultat? "Pa sigurno, polako ulazimo u godine, bez obzira što su danas granice pomjerene. Pred nama su godine kada nešto možemo i ja bih rekao moramo da napravimo da bi nas pamtili i po rezultatima u seniorskom fudbalu."