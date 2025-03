Dušan Vlahović ponovo je u opremi nacionalnog tima Srbije i biće njegov lider u mečevima protiv Austrije. Dobio je punu podršku selektora Dragana Stojkovića Piksija.

Izvor: MN PRESS

Dušan Vlahović (25) stigao je u reprezentaciju Srbije, da je predvodi kao jedan od lidera u važnom dvomeču baraža Lige nacija protiv Austrije u četvrtak i petak. Utakmice u Beču i Beogradu dolaze u veoma komplikovanom trenutku najskupljeg srpskog fudbalera, procijenjene vrijednosti na 60 miliona evra.

Vlahović je u Juventusu ispao iz forme i iz tima, jer trener Tijago Mota više vjeruje pozajmljenom napadaču Pari Sen Žermena Randalu Kolo Muaniju dok njegov tim puca po šavovima.

U nedjelju uveče, Juventus je ubjedljivo izgubio i od Fiorentine, bivšeg Vlahovićevog kluba. Utakmica je bila igrana na stadionu "Artemio Franki", gdje su navijači domaćeg tima skandirali "Gdje je Vlahović", dok je Srbin sjedio na klupi. Nisu mu oprostili "izdaju", odlazak iz Fiorentine u njima mrski Juventus i zato su se potrudili da mu tešku Juventusovu noć dodatno otežaju.

Dok se sve jasnije nagovještava da će Vlahović ovog ljeta napustiti klub, godinu dana prije isteka ugovora, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi mu pruža apsolutnu podršku i veruje u njega.

"Neka Vlahović pokaže da Juventus ne radi dobro"

Vidi opis Vlahović stigao u Beograd nakon što ga je cijeli stadion prozivao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Imam jako lijepo i visoko mišljenje o Vlahoviću i njegovim kvalitetima. On ima negativan osjećaj u klubu, ne igra i ne bih ulazio u to da ih komentarišem. to je stvar kluba. Svaki igrač mora da bude spreman na takve periode. Naiđu dobri momenti, naiđu lošiji. Mi ga cijenimo i poštujemo, izuzetno je važan u našoj igri", rekao je selektor.

"Vlahović je novi talas, generacija koja bi trebalo desetak godina da igra za reprezentaciju. Potrebno je i njemu da se pruži pomoć, ne može sam. Potrebno je da ima timski duh. Sigurno će imati svoje mjesto u reprezentaciji. Dok sam ja selektor, biće tu. On je u specifičnom periodu, nije lako trpeti kad vaš tim gubi, a vi ne ulazite. Dobiće šansu u reprezentaciji, da pokaže da oni tamo ne rade dobro. Zanima me Vlahović u dresu Srbije, igra i požrtvovanje za tim".

Pogledajte kako je stadion prozivao Vlahovića u Firenci.

Lo stadio canta: "Dusan Vlahovic dov'è?" E la regia lo mostrapic.twitter.com/UJaFmf7ieF — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent)March 16, 2025

Govorio je Piksi i o drugim igračima Srbije koji su u nacionalnom timu važni, ali nemaju minutažu u klubovima.

"Nisam srećan zbog male minutaže, ne mogu da budem oduševljen kad ne igraju. Ako budemo gledali taj parametar koliko ko igra, na šta bi ta reprezentacija ličila i koga bismo zvali? Smatram da Vlahović, Jović, Samardžić jesu ono najbolje što Srbija ima. Volio bih da oni više igraju, ali ne mogu da utičem na odluke njihovih trenera. Ono što je najvažnije, Vlahović nije igrao, pa je igrao protiv Švajcarske i Danske i tada se nije osjetilo da nema minute. Najbitnije je da je zdrav. Ako bismo gledali minute, pola igrača ne bi trebalo da bude ovdje. Da li mi imamo toliki fond igrača? Mala smo zemlja, imamo neke igrače koji nagoveštavaju talenat, ali ovo je nešto u šta moramo da vjerujemo", kazao je Piksi.