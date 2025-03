"Pogledajte šta trener radi sa Vlahovićem": Bura u Italiji, dok vrijeđaju Srbina sprema se otkaz

Dušan Vlahović u vrlo nezgodnoj situaciji u Juventusu gdje ovog proljeća praktično da i ne igra zbog odluke da odbije novi ugovor. Od tada ga "kažnjava" trener Tijago Mota.

Izvor: Profimedia/BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst

Dušan Vlahović našao se u milosti i nemilosti Juventusa. Zbog odluke da ne produži ugovor sa "starom damom", trener Tijago Mota sklonio ga je iz prvog tima i sada ga već vrlo rijetko koristi, iako je i dalje prvi strijelac tima sa 14 pogodaka, pa ga nije bilo na terenu ni protiv svog nekadašnjeg kluba Fiorentine.

Juventus je odigrao jednu od najgorih utakmica u sezoni pošto je na "Artemiju Frankiju" izgubio 3:0, a Vlahović je sve vrijeme bio na klupi i slušao kako ga navijači Fiorentine vrijeđaju. Teško su podnijeli njegov odlazak u "mrski" Juventus u zimu 2022. godine za rekordni iznos (preko 80 miliona evra), tako da uživaju u tome što je Vlahović sada višak kod Mote, s tim da bi situacija mogla i da se preokrene ako rukovodstvo odluči da ga smijeni.

Lo stadio canta: "Dusan Vlahovic dov'è?" E la regia lo mostrapic.twitter.com/UJaFmf7ieF — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent)March 16, 2025



"Stvarno sam vjerovao u Tijaga Motu, ali ovo su baš teška vremena za njega i Juventus. Njegov izbor igrača, izmjene, način na koji vodi svlačionicu, način na koji postupa sa Vlahovićem, to kako mu fali reakcija na sve...", rekao je bivši igrač Juventusa Alesio Takinardi koji je rekao da je izuzetno razočaran.

"Da li nastaviti sa Motom do kraja? Više od toga 'do kraja' treba pitati da li je to 'dok sami sebe ne povrijedimo'. Stvarno sam ovim jako razočaran. Imao je cijelu nedjelju da spremi meč sa Fiorentinom i onda ovo. Juventus mora da odluči da li je pravi profil za trenera ako hoće da završe u četiri najbolja tima. Od ekipa koje se bore za to mjesto, Juventus ima najbolji i najskuplji tim. Ne znam ni s kim bih ga zamenio, ali potrebno je buđenje", dodao je bivši reprezentativac Italije.

Gdje će Vlahović otići iz Juventusa?

Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Dušanu Vlahoviću ugovor sa Juventusom ističe na ljeto 2026. godine, a pošto nije pristao da smanji zahtjeve - Juventus je odlučio da ga proda na ljeto. Za sada se veliki broj klubova dovodio s njim u vezu, prije svega Arsenal, ali posle polusezone u kojoj će ipak pretežno sjediti na klupi, pitanje je da li može u bolju sredinu.

Za sada je za njega interesovanje pokazao i Fenerbahče, što djeluje ipak kao korak unazad u njegovoj karijeri, a vidjećemo da li je budućnost u Premijer ligi u kojoj se spasao i Nikola Milenković.

Šta je Piksi rekao o Vlahoviću?

Izvor: MN PRESS

Svjestan je i Piksi da Dušan Vlahović nije u formi i da je ipak potreban reprezentaciji Srbije u mečevima sa Austrijom, pošto neće biti Aleksandra Mitrovića, a situacija u kojoj se našao ga i te kako brine.

"Imam jako lijepo i visoko mišljenje o Vlahoviću i njegovim kvalitetima. On ima negativan osjećaj u klubu, ne igra i ne bih ulazio u to da ih komentarišem. To je stvar kluba. Svaki igrač mora da bude spreman na takve periode. Naiđu dobri momenti, naiđu lošiji. Mi ga cijenimo i poštujemo, izuzetno je važan u našoj igri", rekao je Piksi u današnjem obraćanju.

"Ne bježim od toga da reprezentacija Srbije igra sa dva napadača. Mislim da treba da iskoristimo ono najbolje to imamo. Vlahović je novi talas, generacija koja treba desetak godina da igra za reprezentaciju. Treba i njemu da se pomaže, ne može sam. Treba da ima timski duh. Sigurno će imati svoje mjesto u reprezentaciji. Dok sam ja selektor, biće tu. On je u specifičnom periodu, nije lako kad vaš tim gubi, a vi ne ulazite. Dobiće šansu u reprezentaciji, da pokaže da oni tamo ne rade dobro. Zanima me Vlahović u dresu Srbije, igra i požrtvovanje za tim", dodao je Stojković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!