Dolaze da naprave haos Vlahoviću i Juventusu: Tifozi neće da trpe poraze, hitna reakcija poslije debakla

Navijači su najavili da će žestoko protestovati protiv Juventusa, kako igrača tako i ljudi iz uprave kluba.

Potpuni haos u Juventusu, navijači više neće da trpe poraze i loše rezultate kluba i spremili su zbog toga žestoke proteste protiv igrača i ljudi iz uprave kluba. Sve to najavljeno je već za narednu utakmicu protiv Verone i nemaju namjeru više da ćute i da trpe.

Oni najvatreniji navijači, popularni "tifozi" oglasili su se saopštenjem. "Došli smo do momenta kada više ne možemo da tolerišemo projekat koji je očigledno neuspješan. Nema nikakve logike niti postoji bilo kakav napredak. Navijači Juventusa su umorni od svih vas i to pokazuju zvižducima i uvredama. To je reakcija koju smo željeli da izbjegnemo, ali je stav i indiferentnost prema ovom dresu došla do toga da ne možemo više to da tolerišemo", stoji na početku saopštenja.

Ističu "da je dosta bilo" i da zato spremaju da to svi zajedno stave do znanja na stadionu. "Razumijećete šta to znači kada više ne budete mogli da izdržite. Osjetićete našu razočaranost, nadamo se da će to da 'zapali varnicu' kod vas svih, igrača, trenera, uprave. Da probate bar malo da spasite ovu užasnu sezonu kakva se nije dogodila 14 godina. Pozivamo sve navijače Juventusa da se njihov glas čuje i da pokažu nezadovoljstvo u nedjelju, pa onda i ponedjeljak na stadionu. Nikada nećemo odustati", poručili su "tifozi".

Juventus u narednom kolu Serije A igra protiv Verone u Torinu 3. marta (20.45h). Trenutno je na četvrtom mjestu sa 49 bodova i ima 11 bodova manje i meč manje u odnosu na prvoplasirani Inter. Uz to je ispao iz Lige šampiona u plej-ofu pošto je izgubio od PSV-a. Onda je prije nekoliko dana ispao i iz Kupa Italije tako što je od Empolija izgubio poslije penal serije.