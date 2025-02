Vlahović promašio penal, trener Juventusa bijesan: Velika sramota, bilo je ponižavajuće! (VIDEO)

Pogledajte kako je Dušan Vlahović promašio penal za Juventus, poslije čega je "stara dama" ispala iz Kupa Italije.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović promašio je penal i uz Kenana Jildiza tragičar je eliminacije Juventusa iz Kupa Italije. Empoli je prošao u polufinale poslije boljeg izvođenja penala, nakon što je poslije regularnih 90 minuta u Torinu bilo 1:1. Gosti su vodili od 24. minuta kada je Maleh pogodio, da bi Tiram u 66. izjednačio i odlučio da se meč riješi na penale, pošto nije bilo produžetaka.

Odmah prvi penal promašio je Vlahović, koji je bio vidno nervozan. Duboko je udahnuo i prišao "bijeloj tački", a onda je prejako šutirao lijevom nogom prebacivši čitav gol. Tako da Vaskez nije ni imao potrebe da interveniše...



Pogađali su potom Henderson, Kolo Muani, Kuame, Lokateli, Kačače, ali ne i Jildiz iz Juventusa - koji je Marijanučiju dao prvu "meč loptu", a fudbaler Empolija ju je iskoristio za eliminaciju "stare dame" koja će ovu sezonu očigledno završiti bez osvojenog trofeja.

"Verujem u ovaj tim jer imamo kvalitetne igrače, ali kvalitet nije dovoljan. Potrebni su i drugi elementi za takmičenje u fudbalu, a stav je najvažniji – to je prva stvar o kojoj sam pričao kada sam stigao ovdje. Zato me je sramota, jer promašiti šut ili loše primiti loptu – to nije problem. Ali pogrešan stav je neprihvatljiv. O tome nema pregovora", naglasio je razočarani trener "bjankonera" Tijago Mota.

Nije Mota mogao da sakrije razočaranje eliminacijom iz nacionalnog kupa.

"Osjećamo veliku sramotu. Iskreno me je sramota onoga što smo vidjeli u prvom poluvremenu i nadam se da moji igrači osjećaju isto. Ne možemo da imamo ovakav stav. Bilo je ponižavajuće i očigledno je to moja greška jer im nisam pokazao koliko je ova utakmica važna niti šta znači nositi ovaj dres", rekao je i dodao: "Nismo u polufinalu jer to nismo zaslužili", dodao je on.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije se tu zaustavio.

"Možemo se samo izvinjavati našim navijačima, izvinjavati se klubu, izvinjavati se istoriji ovog kluba, jer smo danas zaista dotakli dno. Nadam se da će kritike biti veoma oštre. Mislim da su naši navijači zapravo bili prilično blagi prema nama, s obzirom na igru u prvom poluvremenu. Očekujem trenutnu reakciju od ovih igrača jer me je sramota onoga što sam vidio od mog tima. Takođe, preuzimam veliki dio odgovornosti jer im nisam pokazao šta znači nositi Juventusov dres. Igrali smo protiv Empolija koji je izveo rotirani sastav. Pričati o mentalitetu sada znači razumjeti gdje ste, šta treba da radite i zašto morate da zaslužite svaku pobjedu – a ne samo da očekujete da se stvari same dogode", zaključio je Mota.

Što se tiče Vlahovića, vidjećemo kako će se oporaviti od ovog teškog trenutka, pošto mu je Tijago Mota ukazao povjerenje nakon što je i tokom vikenda postigao gol, nakon nekoliko teških nedjelja za njega.

Dušan Vlahović ove sezone ima devet golova na 20 mečeva u Seriji A, četiri gola na devet mečeva u Ligi šampiona, jedan gol na sada dva meča Kupa Italije i meč Superkupa Italije bez postignutog gola. Sa 14 pogodaka ubjedljivo je najbolji strijelac italijanskog tima.