"Što se tiče fizičke spreme, igrači dolaze iz prvenstava, iz perioda gdje su maksimalno iskorišćeni. Ako pogledate program, mi imamo jedan dan za trening. Popodnevni trening će biti lakšeg intenziteta, sutra taktičke varijante kako treba da igramo u Beču i već popodne letimo u Beč. Kada ćemo raditi fizičku spremu? Mogli smo bez kondicionog trenera, ali bi bilo neozbiljno. Prvo biste me to pitali. Njegovim dolaskom samo smo kompletirali stručni štab. Nema vremena za bavljenje tim stvarima. Ovdje se radi o taktici i idejama", rekao je Stojković.

11 : 14

Problemi sa povredama

"Par informacija mogu da vam dam... Veljković je pretrpio potres mozga, povreda koja nije baš za šalu. On se i dalje oporavlja. Vrtoglavica i mučnina su prisutni. Imao sam razgovor sa našim doktorom. On preskače utakmice protiv Austrije i u Beču i u Beogradu. Preveliki je rizik. Što se Gudelja tiče povrijedio je lijevi primicač, ali je ušao u trenažni proces. Potvrdio mi je to. Imaćemo dodatne preglede danas kada dođe, ali očekujemo da bude na raspolaganju. Za mene je najvažnije da bude potpuno zdrav. Živković je zadobio udarac u koljeno, zaključeno je da se radi o nagnječenju. Dolazi ovdje, pa ćemo procijeniti. Što se Babića tiče, on je imao povredu, ali se oporavio od povrede. Odigrao je odlično protiv Zenita, ako ste pratili sinoć. Ostlai nemaju nikakve probleme", rekao je Stojković.