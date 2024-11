"Dobili smo najtežeg protivnika, navikli smo da je tako": Piksi se oglasio o žrijebu za Ligu nacija!

Reprezentacija Srbije igraće protiv Austrije, a selektor se oglasio iz Niona sa žrijeba.

Izvor: Fudbalski savez Srbije

Reprezentacija Srbije igraće u martovskom baražu za opstanak u Ligi nacija protiv Austrije, a selektor Dragan Stojković, direktor reprezentacije Stevan Dika Stojanović i generalni sekretar Fudbalskog saveza Branko Radujko saznali su tu informaciju na žrijebu u Nionu.

Parovi baraža timova iz Lige A i Lige B su

Turska - Mađarska

Ukrajina - Belgija

Austrija - Srbija

Grčka - Škotska

"Moramo da budemo zadovoljni, bez obzira što smo možda dobili najtežeg rivala, zadovoljni jer smo dio ove ceremonije. Očekuju nas dobre utakmice, nadamo se punom stadionu i u Beču i u Beogradu, ako budemo domaćini u prestonici. Neće, dakle, biti lako, ali nadamo se da ćemo iz ova dva meča izaći kao pobjednici i tako ostati dio evropske fudbalske elite", rekao je Stevan Stojanović, direktor A selekcije.

"Posljednji naš duel je bio prijateljskog karaktera, probao je tada selektor da promijeni sistem sa četiri igrača u liniji, kasnije smo se vratili na staro i pružili smo solidnu partiju. Sve je to ipak bilo prijateljskog karaltera, očekuju nas drugačiji mečevi, mnogo teži, ali vjerujem da ćemo ostati u A diviziji Lige nacija. Momci su u prethodna dva meča pokazali zajedništvo i karakter, ukoliko budemo na tom nivou protiv Austrije, mislim da neće biti problema."

Selektor Dragan Stojković je bio iskren kao i uvijek.

"Čini se da smo dobili najtežeg protivnika, ali izgleda da smo mi navikli na ovakav žrijeb. Generalno nema lakih rivala ni lakih utakmica. Austriju dobro poznajemo, igrali smo prije nekoliko mjeseci meč prijateljskog karaktera. Radi se o izuzetno kvalitetnoj selekciji sposobnoj da vas ugrozi, ali na nama je da se spremimo najbolje što možemo, igramo dvije utakmice, prva je u Beču, druga u Beogradu, pa ćemo da vidimo. Očekujem da se povrijeđeni igrači oporave i da budemo kompletni. Više nema eksperimenata, danas nema više utakmica gdje nešto možeš da probaš, sve imaju praktično takmičarski karakter."

Podsjetio je Piksi na pobjedu Srbije protiv Austrije u Beču, u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo.

"Tada smo u Beču pokušali da probamo drugi sistem, ali brzo smo se vratili na stari i to je izgledalo mnogo, mnogo bolje. Pogotovo smo kvalitetno odigrali drugo poluvrijeme. Model i neka naša filozofija, vodilja, mora biti utakmica koju smo odigrali protiv Danske. Sa tom energijom i željom možemo da pariramo svakoj selekciji. Raduje me raspoloženje u javnosti poslije Danske, ljudi tako reaguju kad vide veliku želju kod igrača, uložen ogroman napor, požrtvovanost. Zaista smo bili blizu, mnogo blizu da postignemo gol koji bi nas odveo među osam najboljih u Evropi. Ali znate kako, u fudbalu da biste pobijedili, morate da date gol, ali s druge strane način i odnos prema dresu bio je zaista na visokom nivou. Narod je to prepoznao, oni koji vole fudbal i koji podržavaju reprezentaciju", rekao je selektor Dragan Stojković.