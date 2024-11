Sve o žrijebu za SP 2026 koji čeka Srbiju: Mogu i sa Hrvatima, ali su za to male šanse!

Poznato je protiv koga Srbija može da igra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje se igra u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: MN Press/RTS/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Srbije saznala je danas na žrijebu Lige nacija u Nionu da će za opstanak u "A" diviziji ovog takmičenja igrati protiv Austrije, 20. i 23. marta naredne godine. Takođe, ovim žrijebom u sjedištu UEFA napravljen je uvod i za naredni žrijeb koji nas očekuje i koji je daleko važniji - za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026!

U pitanju je žrijeb koji će se 13. decembra održati u Cirihu i na kome će Srbija biti u drugom šeširu. Upravo zbog kompikacija koje je izazvalo ubacivanje "faktora" Lige nacija, žrijeb će za Srbiju praktično biti poludirigovan.

Srbija će sigurno biti u jednoj od šest grupa u kojoj igraju samo četiri reprezentacije i takmičenje će početi tek u septembru. Prosto, mora da preskoči mečeve u martu zbog obaveza u Ligi nacija, tako da će biti smještena u manju grupu, a vrlo vjerovatno je i da neće sve do marta znati ni sve rivale.

S kim može da igra Srbija?

Izvor: RTS/Screenshot

S obzirom na to da u prvom šeširu imamo osam timova koji igraju u četvrtfinalu Lige nacija - oni će na žrijebu biti definisani kao "pobjednik iz "x" meča" ili recimo "poraženi iz "y" meča". Međutim, Srbija ima najveće šanse da dobije pobjednika dvomeča, jer UEFA mora da ih stavi u manje grupe zbog obaveza u martu i junu. Dakle, u pitanju su neki od pobjednika sljedećih mečeva:

Holandija - Španija

Danska - Portugal

Hrvatska - Francuska

Italija - Njemačka

Daleko manje šanse su da Srbija dobije Belgiju ili Austriju, koje ne igraju Ligu nacija, odnosno poražene iz pomenutih utakmica četvrtfinala Lige nacija.

Što se tiče trećeg šešira, Srbija tu zna pet od šest potencijalnih rivala, jer se takođe radi o učesnicima baraža Lige nacija, samo u "C" diviziji. Tako bi mogli da dobiju Škotsku, Sloveniju, Irsku, Gruziju ili Island, koje su sigurno u grupi od po četiri tima. Naravno, postoji šansa da to bude i jedna od preostalih sedam reprezentacija iz trećeg šešira, ali su znatno manje šanse za to.

Iz četvrtog šešira najveće šanse imaju da dobiju Bugarsku i Jermeniju, dok je zabranjen potencijalni duel sa tzv. Kosovom, koje takođe mora u grupu od četiri ekipe.

Iz petog šešira ne dobijaju rivala, pošto su u manjoj grupi.

Ko ide na Svjetsko prvenstvo?

Izvor: ssi77/Shutterstock

U kvalifikacijama ćemo imati ukupno 12 grupa - šest po četiri i šest po pet reprezentacija. Kvalifikacije za one veće grupe počinju u martu, a za manje tek u septembru 2025.

Podsjetimo, samo pobjednik grupe ide na SP, a drugi u nikad teži baraž. Tamo će biti svi drugoplasirani uz još četiri najbolje rangirane ekipe Lige nacija koje već nisu prošle dalje kroz kvalifikacije. Dakle, svi oni će se boriti za dodatna četiri mjesta na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, na kome će Evropa dati ukupno 16 predstavnika.

Kako izgledaju svi šeširi za žrijeb?

Izvor: MLADEN ANTONOV / AFP / Profimedia