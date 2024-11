Gurnuli smo Švajcarce niže i to mi je baš drago: Piksi se "sladio", pa zaprijetio i Dancima

Dragan Stojković Piksi bez zamjerki prema svojim igračima, uz opasku na račun Švajcarske.

Izvor: TV Arena sport

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi izvinio se za 0:0 protiv Danske, pošto se nadao plasmanu u četvrtfinale Lige nacija, ali je istakao da je prezadovoljan odnosom i zalaganjem igrača na utakmici u Leskovcu. U više navrata, Piksi je hvalio reprezentativce koji su pružili svoj maksimum, ali da nekada rezultat nekada jednostavno nije mjerilo zalaganja: "Da bi se pobijedilo, mora da se postigne gol", uzdahnuo je Piksi.

"Žao mi je samo što nismo iskoristili sav kapacitet u igračkom smislu, pokazali su mi da svi znaju da se bore za Srbiju. Podvlačim da nemam šta da im zamjerim u svakom smislu!", naglasio je selektor reprezentacije Srbije koji se nije previše uzbuđivao zbog toga što će Srbija na žrijebu za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. biti u drugom šeširu.

"Imali smo i Portugal, pa smo otišli u Katar. Šta je tu je, vidjećemo. Nemam šta da zamjerim igračima. Bio bih maliciozan da tražim greške, da neko nije želeo, nije hteo... Dali su sve od sebe, da napomenem da su nama igrači poput Ilića, Birmančevića, Lukića i Jovića falili danas. Nije to alibi. Pokušali smo da u taktičkom smislu odigramo pametno, sa dozom strpljenja, ali takođe sa jednom determinacijom. Htjeli smo da igramo po bokovima i dobro smo to radili, dosta centaršuteva, malo je falilo. Mnogo smo bili blizu da ga utjeramo preko linije, ali nismo uspjeli. A dobro brani Šmajhel. Ta grinta koja je postojala kod napadača, ma kod svih, odigrali su... Ne vrati ti se šta si zaslužio. Mislim da smo zaslužili sto posto da dobijemo. Makar 1:0. U fudbalu nekad ti se dese ovakve stvari, ali moraš da budeš pozitivan i nastaviš da se boriš. Pokazali su strahovito dobar odnos prema dresu Srbije i to me raduje".

Piksi je rekao da ne voli da komentariše suđenje, ali da su mu prenijeli da je bilo igranje rukom i da je možda "bolje što nije vidio", dok je takođe istakao da je sudiji Cvajeru na kraju utakmice rekao da je mogao da "progleda kroz prste" Pavloviću za crveni karton jer je bio posljednji minut utakmice.

Hvalio je i lijepo ispunjen stadion u Leskovcu, dobru atmosferu, dok je takođe upitan i da kaže šta je to što je bilo dobro u ovom ciklusu Lige nacija u kome će u baraž, u kojem već u petak saznaje rivala.

"Znate šta je dobro? U čemu smo uspjeli? Ne, povjerenje igrača je uvijek bilo tu... Uspjeli smo da Švajcarsku gurnemo malo niže i to mi je baš drago. S druge strane Dansku nismo, ali sačekaćemo ih kad-tad. Kad im bude najvažnije, dobićemo ih tad", poručio je Piksi koji se i na kraju konferencije za medije "sladio" što je Švajcarska ispala u "B" diviziju.

"Ove Švajcarce smo gurnuli dole, mi smo jedini Španiji uzeli bod, a ovi... Eto, da ga Jović dade, ko zna kako bi to završilo".

