"Nema kočnica, taktike i straha": Piksi najavio napad na Dance u najbitnijem meču Srbije!

"Pobijediti ih", rekao je Piksi i dodao: "Švajcarsku nismo pobijedili 23 godine, pa smo prije mjesec dana. Tradicije su tu da se ruše. Ne možete to svaki dan, ali u određenim intervalima. Bili smo sa njima na Evropskom prvenstvu, falio nam je jedan gol. Sad je ista situacija, utakmica nam znači puno. Mogu da kažem da ćemo dati maksimum, sa pametnom i agresivnom igrom od početka do kraja. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Da se prekine negativan skor treba da date jedan gol više od protivnika. Siguran sam da imamo kvalitet da to uradimo. Daćemo sve što možemo za to. Onaj Portugal se nije pobijedio 36 godina, pa smo pobijedili kad je bilo najpotrebnije. Momci moraju da vjeruju. Oni imaju 10 igrača koji nam ne daju da ih pobijedimo, ali moramo da vjerujemo i da hoćemo da ih pobijedimo", dodao je Stojković.

14 : 15

Piksi zna kakvu Srbiju hoće!

"Treći put gostujemo u Leskovcu, osjećamo podršku ljudi koji dođu na stadion. I sutra će tako biti. Teže je biti selektor nego fudbaler, lakše je igrati. To su dvije različite kategorije posla. Ne mogu da se porede. Ovaj trenerski posao je jako izazovan. Odlučio sam se da se bavim njime zbog kreativnosti, da ubijedite neke ljude na zajedničkom putem da se postignu uspjesi. Nije lako, očekivanja su velika, traži se pobjeda i uspjeh, a ne može se uvijek doći do nje. Treba da imamo pošten odnos prema javnosti i medijima. To i igrač mora da ima. U klubu možete da igrate ili ne, u reprezentaciji nema to. Svjesni smo šta nas čeka i šta bismo željeli da uradimo. Sutra nema kočnica, taktiziranja, zamisli. Takvu Srbiju hoću da vidim. Od prvog zvižduka do posljednjeg. To ću reći igračima", istakao je Piksi.