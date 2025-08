Loše vesti za Novaka Đokovića iz Amerike: Trojica mu dišu za vratom, a on još nije tamo

Srpski teniser Novak Đoković saznao loše vijesti pred US Open.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je odlučio da otkaže nastup na Mastersu u Torontu, ne mareći previše za svoju borbu na ATP listi, na kojoj bi bliski pratioci mogli da ga prestignu.

Srpski as je u opasnosti od trojice igrača koji mogu da ga "preskoče" na ATP listi gdje trenutno drži šestu poziciju. To bi značilo da će biti u jako nezavidnoj situaciji pred US Open gdje će od 24. avgusta pokušati da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu.

Holger Rune, Aleks De Minor i Ben Šelton su uspešno preskočili svoje prepreke i velika su pretnja srpskom asu. Đoković trenutno ima 4.130 poena, dok mu za vratom diše Ben Šelton sa 3.520, slijedi De Minor sa 3.335 i Holger Rune sa 3,250. To znači sva trojica mogu da ga prestignu ukoliko se domognu trofeja ili same završnice.

Put im je poprilično olakšan jer su osim Novaka ušešće otkazali i Janik Siner i Karlos Alkaraz. Ukoliko vlasnik 24 grend slem titule ispadne iz Top 6, u četvrtfinalu US Opena bi mogao na Sinera i Alkaraza što se u posljednjih godinu dana pokazalo kao nemoguća misija.

Koliko poena brani Đoković?

Ono što je dobro je to što Đoković do kraja godine ne brani mnogo poena i imaće šansu na Mastersu u Sinsinatiju da popravi svoj plasman, pošto je prošle godine propustio ovaj turnir koji obično igra kao pripremu za US Open. Srbin brani 650 poena iz Šangaja gdje je poražen u finalu od Janika Sinera, dok je na US Openu poražen već u trećem kolu i braniće samo 100 bodova.