Piksi protiv Švajcarske izvodi tim Srbije koji nikad nije igrao!

Dragan Stojković Piksi ima mnogo problema uoči meča Srbije i Švajcarske u Cirihu u okviru Lige nacija.

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 u Cirihu igra vrlo važnu utakmicu petog kola Lige nacija protiv Švajcarske. S obzirom na to da je srpska reprezentacija do sada skupila samo četiri boda, jasno je da joj je neophodna pobjeda kako bi eventualno u posljednjem kolu u Leskovcu (18. novembar) protiv Danske uspjela da osvoji drugo mjesto u grupi. Nije to važno samo zbog odlaska u četvrtfinale Lige nacija, nego i zbog povoljnijeg žrijeba za Svjetsko prvenstvo 2026.