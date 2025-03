Zašto Sergej neće da igra za Srbiju? Piksi ga uporno zove i spušta slušalicu poslije istog odgovora

Već mjesecima Sergej Milinković-Savić ne igra za reprezentaciju Srbije, a na svaki poziv selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija daje isti odgovor. Šta se zaista desilo?

Fudbalska reprezentacija Srbije biće drastično oslabljena u baražu za opstanak u "A" Ligi nacija protiv Austrije. Dragan Stojković Piksi objavio je nikad čudniji spisak na kome nedostaju mnoga imena, između ostalog i kapiten Aleksandar Mitrović, dok se čini da problemima nema kraja.

Već znamo da će četvorica sa spiska (Pavlović, Milenković, Terzić i Živković) propustiti prvi meč u Beču (20. mart), da je sa spiska u poslednji čas otpao i Miloš Veljković, dok ima i rovitih igrača poput Nemanje Gudelja i Srđana Babića. Zato bi od velike pomoći bila i braća Milinković-Savić, međutim njih ponovo nema na spisku. I dok je oko golmana Vanje, koji opet brani sjajno za Torino čitave sezone, jasno da ga nema zbog nediscipline na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj preko koje Piksi nije mogao da pređe, situacija sa Sergejem je daleko neobičnija.

Još od meča sa Danskom u Minhenu, na kom je Srbija definitivno ispala u grupnoj fazi EP, Sergej Milinković-Savić nije nosio dres Srbije. I pitanje je da li će ikada više u budućnosti, a tek mu je 29 godina... Zašto?

Da li je Piksi zvao Sergeja?

Nije se pričalo previše o izostanku Sergeja Milinković-Savića u prvom okupljanju Srbije poslije Evropskog prvenstva, da bi već u novembru Piksi morao da saopšti šta se dešava sa zvijezdom Al-Hilala. "Obavio sam tri razgovora sa Sergejem u posljednjih 15 dana. U tim razgovorima postoji mišljenje da ima psihološku blokadu i mora da prođe vrijeme da se koncentriše. Jednog dana će se odazvati, kada - ne znam. Razumijem i shvatam", rekao je Piksi, dodavši:

"Pošto će biti spekulacije da li je ljut, nije ljut... Rekao mi je da nije do selektora, reprezentacije ili bilo čega. Osjeća se tako i ima psihološku blokadu".

Zašto je Sergej opet rekao ne?

Uoči vrlo važnih mečeva sa Austrijom, kada Srbija ima velikih problema sa povredama, nadali smo se da će se Sergej ipak predomisliti. To se nije dogodilo i Piksi je ispričao da je od veznog fudbalera opet dobio isti odgovor - nije psihički spreman da odgovori na izazove u dresu "orlova".

"Što se braće tiče, golman Vanja nije na spisku što ne znači da neće biti ubuduće. Odluka je takva da su tu Rajković, Petrović i Jovanović koji po meni zaslužuju mjesto. Što se tiče drugog brata u Saudijskoj Arabiji, Sergeja, mi smo prije objavljivanja spiska obavili razgovor sa njim. Ponovo ista meta i isto rastojanje u prethodnom periodu. Kaže da nije psihički spreman da igra za reprezentaciju. To mi je bilo dovoljno. Interesovalo me je samo da ili ne. Da li su završili sa reprezentacijom, ja to ne znam, vidjećete dalje u periodu koji je ispred nas", dodao je selektor.

U čemu je problem sa Sergejem?

Utisak je da je Sergej Milinković-Savić bio daleko najkritikovaniji fudbaler Srbije - ne samo poslije Evropskog prvenstva u Njemačkoj nego generalno - tako da smo svjedočili i šta je sve o njemu pričao Rade Bogdanović. U direktnom TV prenosu čuli smo i da je rekao da "trči kao baba", što je žestoko pogodilo Sergeja.

"Ja sam ovdje izvrijeđao Sergeja Milinković-Savića, nisu to čuli gledaoci. On je ušao u igru i trči za onim desnim bekom kao baba. Ne možemo pričati o dobrim izmjenama Srbije", rekao je Rade Bogdanović tokom gostovanja na Javnom servisu poslije utakmice sa Slovenijom na EP (1:1): "Pričali smo 'Jao, neće igrati Sergej...', pa jeste l' vidjeli kako zatvara desnu stranu? Pa, ono je sramota na ovom nivou!"

Da je to uticalo na Sergeja, svjedoči i izjava selektora Stojkovića iz prošle godine kada je najavio da bi mogao da se vrati za mečeve u martu, ali se ispostavilo da nije to bilo dovoljno vremena da "odboluje" komentare koje je slušao o sebi:

"Znam da je imao dosta neprijatnosti poslije Evropskog prvenstva. Ali, ako je neko imao, to sam ja. Bio sam napadan, pljuvan, ali ne treba da se predaš. Moraš da nastaviš da se boriš i pokažeš karakter. Doći će Sergej na svoje, ali u ovom momentu to je vjerovatno mart mjesec".

"Najbolje je da pitate njega ako želi da razgovara, ali neće se razlikovati od ovoga što sam ja rekao. Hajde jednom da sam pričao sa njim, nego tri puta, u razmacima od pet-šest dana. Ima samo 28 godina i mnogo ga cijenim. Ko god mislio nešto o njemu, dokazali smo 2021. da Dušan Tadić i SMS mogu zajedno. Pokazao je da je taj kalibar. Odigrao je te kvalifikacije za Katar na vrhunskom nivou. Ali dobro, na silu ne možete. To je moja odgovornost".

Kako je Sergej igrao za Srbiju?

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić.

Moglo bi da se kaže i toplo i hladno. Sergej Milinković-Savić je sa Srbijom bio prvak svijeta 2015. godine na Novom Zelandu, u konkurenciji fudbalera do 20 godina, a za "A" tim debitovao je tek 2017. kod Mladena Krstajića - nakon što ga je "ignorisao" njegov prethodnik Slavoljub Muslin. Do sada je odigrao 54 utakmice i postigao je devet golova.

Najvažniji svakako bili su protiv Norveške u baražu za Evropsko prvenstvo 2020. godine, ali nažalost poslije toga je Srbija ispala od Škotske na penale.

Kao što je poznato, igra u Saudijskoj Arabiji, zajedno sa Mitrovićem u Al Hilalu. Ove godine postigao je 13 golova i asistirao za još pet u 36 nastupa za saudijski klub, s tim da treba reći i da je propustio posljednja dva meča zbog manje povrede. To međutim nije navedeno kao razlog neodazivanja u martu.

