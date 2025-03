"Zvao sam Sergeja, to mi je bilo dovoljno": Piksi objasnio da li su braća Milinković-Savić precrtana

Oglasio se selektor Dragan Stojković Piksi o statusu Vanje Milinković-Savića i Sergeja Milinković-Savića kojih nema na spisku.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković ponovo na spisak nije stavio braću Milinković-Savić, što je dovelo do diskusije da li su njih dvojica uopšte više na raspolaganju državom timu? Vanja igra odlično za Torino, ali je u međuvremenu bio izgubio mjesto startera, dok Sergeja nema već neko vrijeme, pošto je od Evropskog prvenstva u Njemačkoj tražio od selektora da ga ne stavlja na spisak.

"Što se braće tiče, golman Vanja nije na spisku što ne znači da neće biti ubuduće. Odluka je takva da su tu Rajković, Petrović i Jovanović koji po meni zaslužuju mjesto. Što se tiče drugog brata u Saudijskoj Arabiji, Sergeja, mi smo prije objavljivanja spiska obavili razgovor sa njim. ponovo. Ista meta i isto rastojanje u prethodnom periodu", rekao je Stojković u svom obraćanju.

"Kaže da nije psihički spreman da igra za reprezentaciju. To mi je bilo dovoljno. Interesovalo me je samo da ili ne. Da li su završili sa reprezentacijom, ja to ne znam, vidjećete dalje u periodu koji je ispred nas", dodao je selektor.

Takođe, selektor Dragan Stojković Piksi nije decidno rekao da su Vanja Milinković-Savić i Sergej Milinković-Savić otpisani ubuduće, pošto djeluje da će se razgovori sa njima nastaviti i poslije svega: "Svima su vrata otvorena ko god ima srpski pasoš.. Niko nije otpisan", dodao je on.

Podsjetimo, Sergej Milinković-Savić odigrao je 54 utakmice do sada i postigao devet golova za Srbiju, dok je Vanja Milinković-Savić branio na 19 utakmica.

