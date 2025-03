Sergej Milinković Savić opet odbio Srbiju: Da li je vrijeme da Piksi odustane poslije još jednog "Ne"?

Sergej Milinković-Savić je, i dalje nezvanično, još jednom odbio poziv selektora da se odazove nacionalnom timu - četvrti put u nizu.

Selektor Srbije Dragan Stojković ponovo je dobio "Ne" od Sergeja Milinković-Savića. Jedan od najboljih srpskih igrača i ovaj put, i dalje nezvanično, ne želi da igra za nacionalni tim, kao što je propustio i septembarsko, oktobarsko i novembarsko okupljanje za Ligu nacija.

S obzirom na to da se Sergej ne oglašava za medije, jedino obrazloženje njegovog odsustva i dalje je ono Piksijevo iz novembra, kada je rekao da će se "SMS" jednog dana odazvati, ali ne zna se kada.

"Što se braće Vanje i Sergeja tiče, obavio sam tri razgovora sa Sergejem u posljednjih 15 dana. U tim razgovorima postoji mišljenje da ima psihološku blokadu i mora da prođe vrijeme da se koncentriše. Jednog dana će se odazvati, kada - ne znam. Razumijem i shvatam. Pošto će biti spekulacije da li je ljut, nije ljut... Rekao mi je da nije do selektora, reprezentacije ili bilo čega. Osjeća se tako i ima psihološku blokadu", prenio je tada Stojković i na tome je ostalo i do danas, kada je ponovo fudbalska vijest dana da nekadašnji biser Vojvodine i as Lacija i Al-Hilala ne dolazi.

Ta vest objavljena je uoči martovskih utakmica odluke reprezentacije Srbije protiv Austrije u Ligi nacija (20. i 23. marta), u plej-ofu za opstanak u Ligi A. I u tim utakmicama izostaće Sergejev doprinos u veznom redu, u koji će se po svemu sudeći rođeni Novosađanin teško vraćati.

Evropsko prvenstvo u Njemačkoj bilo je posljednja prilika da on zaigra u dresu reprezentacije i tada je bio pod žestokim udarom kritika zbog svoje spore i loše reakcije prilikom gola Slovenije. Rade Bogdanović bio je tada stručni komentator Radio-televizije Srbije i žestoko ga je izvrijeđao u prenosu uživo.

"Ja sam ovdje izvrijeđao Sergeja Milinković-Savića, nisu to čuli gledaoci. On je ušao u igru i trči za onim desnim bekom kao baba. Ne možemo pričati o dobrim izmjenama Srbije. Pričali smo 'Jao, neće igrati Sergej...', pa jeste li vidjeli kako zatvara desnu stranu? Pa, ono je sramota na ovom nivou", rekao je tada Bogdanović.

Sergej je ovog februara ušao u tridesete, u reprezentaciji je od 2017. kada je ušao kao zlatni "orlić" sa Novog Zelanda, a za "A" nacionalni tim odigrao je 54 utakmice i dao devet golova. Kao što je nejasan njegov trenutni status i kao što je maglovito pitanje da li će ikad ponovo zaigrati za Srbiju, tako se i u mandatu selektora Slavoljuba Muslina često postavljalo pitanje zašto nije u timu.

"Da li bih zvao Sergeja? Teoretski - da. Nemam nikakve predrasude o njemu, sjajan je to fudbaler. Ja sam odmah rekao Savezu da on nema zagarantovano mjesto u timu i da ću odlučiti na osnovu klupske sezone", kazao je tada Muslin i bio upitan i za Sergejeve dobre igre za Lacio. "Pa, šta? Karim Benzema je glavni napadač Real Madrida i osvojio je tri uzastopne Lige šampiona, pa ga ne zovu u reprezentaciju Francuske i to nikome ne smeta. Iako njega nema, Francuska ne igra ništa lošije", govorio je tada Muslin za ruske medije.

Poslije Muslinovog odlaska, Sergej je dobio ulogu kod selektora Mladena Krstajića, Ljubiše Tumbakovića i Dragana Stojkovića Piksija, nastupio je na Svetskom prvenstvu u Kataru, Svjetskom prvenstvu u Rusiji i na Evropskim prvenstvu u Njemačkoj 2024. Da li će biti tu i u junu kada Srbija bude gostovala Albaniji na početku kvalifikacija za Mundijal 2026? Poslije četiri uzastopna odbijanja poziva, sve je teže zamisliti scenario u kojem SMS oblači dres Srbije.

