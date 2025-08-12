Nemanja Maksimović definitivno napušta Panatinakos: Ništa od povratka u Španiju, dobio ugovor života

Srpski fudbaler definitivno napušta Panatinaikos, poznati detalji transfera u Šabab Al Ahli.

Izvor: Vagelis Georgariou / Actionplus / Profimedia

Nemanja Maksimović dogovorio je transfer iz Panatinaikosa u Šabab Al Ahli uprkos najavama da bi mogao da se vrati u Španiju. Grci će zaraditi 5 miliona evra od prodaje veznog fudbalera koji je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača. Ipak, finansijski momenat je presudio.

Prema navodima medija iz Emirata, reprezentativac Srbije zarađivaće više od 2.000.000 evra godišnje, što je skoro duplo u odnosu na njegov ugovor u Grčkoj, tako da je jasno da je to bila ponuda koja se ne odbija.

Maksimović je u Panatinaikos stigao ljeta 2024. godine kao slobodan igrač iz Hetafea, a navodno je za njegov angažman bio zainteresovan Ovijedo koji se vratio u Primeru poslije više od dvije decenije.

Pre dolaska u Panatinaikos prošlog ljeta, šest godina je igrao za Hetafe odakle je stigao nakon sezone u Valensiji. Tokom karijere je još nosio dresove Domžalaa i Astane, a ponikao je u Crvenoj zvezdi. Prošao je sve selekcije Srbije, a u seniorskoj reprezentaciji je zabilježio 56 nastupa. Najveći uspjeh je svakako osvajanje titule svjetskog šampiona 2015. godine na Novom Zelandu gdje je bio strijelac pobjedonosnog gola protiv Brazila u finalu.

