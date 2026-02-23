Nekadašnji selektor Hrvatske preživio dramu: Uhvatio se za grudi i rekao "vodite me u bolnicu"

Slavko Goluža je na vrijeme reagovao i objasnio da ga jako boli u grudima i da moraju da ga vode u bolnicu. Tamo mu je ugrađen stent.

Slavni hrvatski rukometaš i selektor Slavko Goluža (54) prevezen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo na utakmici njegovog RK Bjelovara. Početkom drugog poluvremena osjetio je bolove u grudima, tako da je u pratnji igrača i pomoćnog trenera otišao u svlačionicu, a onda odmah odatle u bolnicu u Bjelovaru.

"Sve je bilo u redu u pripremi utakmice. Nije to bila utakmica koja bi zahtijevala dodatni stres. Uostalom, i konačna pobjeda od 17 razlike sve govori. Ali, već pri kraju prvog poluvremena osjetio sam da nešto nije dobro. Osjećao sam bol u grudima i odmah sam na poluvremenu rekao da me voze u bolnicu. Sav sam preblijedio u licu", ispričao je Goluža za "Večernji list" kome je taj potez bio izuzetno važan.

U bolnici su odmah vidjeli da je došlo do začepljenja srčane arterije i prebačen je u Zagreb gdje mu je brzo ugrađen stent, a kako je sada rekao osjeća se dobro i to je najvažnije.

Podsjetimo, Slavko Goluža je kao igrač osvojio dva olimpijska i jedno svjetsko zlato s hrvatskom rukometnom reprezentacijom. Takođe, bio je selektor hrvatske reprezentacije od 2010. do 2015. godine i tada je osvojio tri bronzane medalje - na Evropskom prvenstvu 2012, Olimpijskim igrama u Londonu 2012. i Svjetskom prvenstvu u Španiji 2013. godine.

