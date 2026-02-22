logo
Zlatko Dalić napušta Hrvatsku? Spremna ponuda koja se teško odbija

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Sve su glasnije priče da Zlatko Dalić napušta Hrvatsku.

Zlatko Dalić bi mogao napustiti Hrvatsku Izvor: Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske sprema se za Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi gdje će ponovo pokušati da napadne neku od medalja, a to bi mogao da bude i kraj puta za selektora Zlatka Dalića. To nema veze s postignutim rezultatom, nego s ponudama kojima ga "zasipaju".

Od ranije je poznato da je Zlatko Dalić interesantan na tržištu Azije, gdje je takođe ranije radio prije nego što je postao selektor Hrvatske, a iako je odbio brojne ponude - pitanje je da li će ostati imun na njih poslije Mundijala.

Iako u Hrvatskoj žele da ga zadrže, Dalić još nije prihvatio ponudu za novi ugovor, tako da mu aktuelni traje do završetka Svjetskog prvenstva, što govori da bi neki drugi mogli da ga "ukradu". Prema informacijam iz Azije, Dalić je sada glavni izbor za selektora Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Njega vide kao nasljednika Kozmina Olaroiua, a za sada se Dalić nije oglašavao na ovu temu i nije potvrdio da li su ove glasine istinite.

Zlatko Dalić je inače od 2017. godine na klupi "vatrenih" i vodio je reprezentaciju na čak 103 utakmice, zabilježivši finale Svjetskog prvenstva 2018. godine, kada su komšije osvojile srebro, da bi u Kataru 2022. godine osvojili bronzanu medalju. Takođe, igrao je i finale Lige nacija. 

Tagovi

Zlatko Dalić Hrvatska

