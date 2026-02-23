logo
Bivši selektor Srbije napravio čudo, pa podnio ostavku: Ne ide na Mundijal, a razlog je pretužan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Holanđanin Dik Advokat povukao se sa mjesta selektora Kurasaa zbog bolesti ćerke.

Dik Advokat nije više selektor Kurasaa Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekadašnji selektor Srbije Dik Advokat ostvario je istorijski uspjeh sa reprezentacijom Kurasaa kada su izborili plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nažalost, holandski stručnjak morao je da podnese ostavku zbog porodičnih problema i prepusti klupu pomoćnom treneru, takođe Holanđaninu Fredu Rutenu.

Razlog njegovog povlačenja je jako tužan jer je ovu odluku donio zbog bolesti ćerke. Propustiće priliku da sa najmanjom zemljom učesnicom na Mundijalu ispiše novu istoriju, a tamo je trebalo da bude i najstariji trener na prvenstvu.

"Uvijek sam govorio da je porodica iznad fudbala. Zato je ovo prirodna odluka. To ne znači, ipak, da mi neće mnogo nedostajati Kurasao, ljudi odande, moje kolege. Plasman na Mundijal sa najmanjom FIFA zemljom smatram najvećim dostignućem karijere. Ponosan sam na moje igrače, stručni štab, čelnike saveza, koji su vjerovali u nas", rekao je Advokat.

Iskusni trener je tokom karijere vodio reprezentacije Holandije, Belgije, Južne Koreje, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Srbije, Rusije, Iraka, Kurasaa, dok je u klupskoj karijeri vodio PSV Ajndhoven, AZ Alkmar, Glazgov Rendžers i druge...

Kurasao Dik Advokat Mundijal 2026

