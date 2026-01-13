Manje papirologije za prevoznike: Predsjedništvo BiH odobrilo uvođenje elektronskog tovarnog lista

Predsjedništvo BiH usvojilo je odluku o pristupanju protokolu o uvođenju elektronskog tovarnog lista (e-CMR), čime se prevoznicima omogućava manje papirologije i brži prelazak granica.

Predsjedništvo BiH usvojilo je odluku o pristupanju BiH protokolu kojim se uvodi mogućnost korištenja elektronskog tovarnog lista (e-CMR) što u praksi za prevoznike znači manje papirologije, brži prelazak granica i sigurnije upravljanje transportnom dokumentacijom u međunarodnom prometu.

Elektronski tovarni list ima istu pravnu snagu kao papirni dokument, a ovaj sistem omogućava bržu obradu dokumenata i manje administrativne troškove.

Usvajanjem odluke o pristupanju BiH Dodatnom protokolu uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni drumski prevoz tereta /CMR/ o elektronskom tovarnom listu otvara se put ka punoj digitalizaciji jednog od ključnih dokumenata u međunarodnom drumskom prometu, saopšteno je jutros iz Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara.

Iz resornog ministarstva poručuju da ova odluka predstavlja važan korak u procesu digitalizacije sektora prometa, unapređenju poslovanja domaćih prevoznika i jačanju konkurentnosti BiH u međunarodnom prometu.

Nakon što Dodatni protokol potpiše ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara, slijedi ratifikacija ovog dokumenta u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Osim ove, Predsjedništvo BiH juče je donijelo i odluke o davanju odobrenja za zaključivanje Sporazuma o koordinaciji između Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije i Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Memoranduma o razumijevanju između nadležnih ministarstava za promet zemalja EU i Balkana.

Ministarstvo komunikacija i transporta navodi da je Predsjedništvo donijelo i odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Velike Britanije u vezi sa pružanjem usluga u vazdušnom prometu i prihvatanju odluke Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini.