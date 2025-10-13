logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Konzorcijum "Logistika" upozorava: Sektor drumskog prevoza u BiH na ivici opstanka

Konzorcijum "Logistika" upozorava: Sektor drumskog prevoza u BiH na ivici opstanka

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Konzorcijum "Logistika BiH", te predstavnici transportnih i logističkih operatera, upozorili su institucije BiH i međunarodne partnere da je sektor drumskog prevoza putnika i robe doveden na ivicu opstanka.

Konzorcijum logistika o stanju drumskog saobraćaja u BiH Izvor: Srna/Milena Koprivica

Iz Konzorcijuma ističu da su njihovi višemjesečni apeli, sastanci i dopisi ostali bez odgovora, a da je odbijanje Evropske komisije da izuzme kabinsko osoblje drumskog prevoza iz šengenskih pravila direktno doprinijelo urušavanju sektora.

"Uprkos potpune usklađenosti sa evropskim standardima, naši vozači se i dalje tretiraju kao građani trećih zemalja, čime im se uskraćuje pravo na rad pod jednakim uslovima kao kolegama iz EU", naglašavaju iz "Logistike".

Kako navode, vozači iz BiH imaju uredne ugovore o radu i plaćene poreze i doprinose, posjeduju kvalifikacione kartice u skladu sa CEMT poveljom i EU direktivama, upravljaju vozilima evro šest standarda, te poštuju sve relevantne EU regulative, uključujući AETR sporazum i Direktivu 2003/59/EZ.

Iz Konzorcijuma upozoravaju da će BiH, nakon potpune primjene ulaska i izlaska iz EU u januaru naredne godine, izgubiti više od dvije trećine kapaciteta linijskog prevoza putnika prema EU, imati ograničen prevoz robe samo na vozače sa EU dokumentima, te ostati bez 12.000 radnih mjesta u sektoru logistike i transporta.

Upozorenje i apel upućeni su Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini, Savjetu ministara, vladama Republike Srpske i Federacije BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kamioni prevoznici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ