Konzorcijum "Logistika" upozorava: Sektor drumskog prevoza u BiH na ivici opstanka

Konzorcijum "Logistika BiH", te predstavnici transportnih i logističkih operatera, upozorili su institucije BiH i međunarodne partnere da je sektor drumskog prevoza putnika i robe doveden na ivicu opstanka.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Iz Konzorcijuma ističu da su njihovi višemjesečni apeli, sastanci i dopisi ostali bez odgovora, a da je odbijanje Evropske komisije da izuzme kabinsko osoblje drumskog prevoza iz šengenskih pravila direktno doprinijelo urušavanju sektora.

"Uprkos potpune usklađenosti sa evropskim standardima, naši vozači se i dalje tretiraju kao građani trećih zemalja, čime im se uskraćuje pravo na rad pod jednakim uslovima kao kolegama iz EU", naglašavaju iz "Logistike".

Kako navode, vozači iz BiH imaju uredne ugovore o radu i plaćene poreze i doprinose, posjeduju kvalifikacione kartice u skladu sa CEMT poveljom i EU direktivama, upravljaju vozilima evro šest standarda, te poštuju sve relevantne EU regulative, uključujući AETR sporazum i Direktivu 2003/59/EZ.

Iz Konzorcijuma upozoravaju da će BiH, nakon potpune primjene ulaska i izlaska iz EU u januaru naredne godine, izgubiti više od dvije trećine kapaciteta linijskog prevoza putnika prema EU, imati ograničen prevoz robe samo na vozače sa EU dokumentima, te ostati bez 12.000 radnih mjesta u sektoru logistike i transporta.

Upozorenje i apel upućeni su Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini, Savjetu ministara, vladama Republike Srpske i Federacije BiH.