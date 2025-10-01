logo
Dobra vijest za prevoznike: Čekanje na granici od danas kraće i za 18 sati sedmično

Dobra vijest za prevoznike: Čekanje na granici od danas kraće i za 18 sati sedmično

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Sinhronizovan rad carinskih i inspekcijskih službi od danas bi prvi put trebalo da zaživi na graničnim prelazima u BiH, što će smanjiti čekanje auto-prevoznicima i ubrzati protok robe.

Kolona kamiona Izvor: Shutterstock

Čekanje auto-prevoznika biće smanjeno za više od 18 časova sedmično, a to bi trebalo da ubrza protok robe i za 24 časa.

Sprovođenjem ove mjere u praksi stupiće na snagu Sporazum o saradnji i obavezujućoj primjeni mjera kojim su uspostavljena jedinstvena pravila rada svih inspekcijskih i carinskih organa u BiH, a u funkciji ubrzavanja protoka robe, smanjenja zastoja i obezbjeđivanja sinhronizacije na svim carinskim terminalima.

Sporazum su potpisali predstavnici inspekcijskih organa Republike Srpske, Brčko distrikta, Kancelarije za veterinarstvo i Konzorcijuma "Logistika BiH", a očekuje se da ista mjera od danas, prema obećanju premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, stupi na snagu i u ovom entitetu.

Inspektori će na osnovu potpisanog Sporazuma već od danas na najfrekventnijim graničnim prelazima raditi od 8.00 do 20.00 časova, kakvo će radno vrijeme biti od ponedjeljka do subote.

Podsjećamo, prevoznici širom BiH bili su u štrajku, a zahtjevali su eliminaciju diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika, finansijsko rasterećenje prevoznika – povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

(Srna)

