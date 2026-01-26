Štrajk prevoznika: Od ponoći blokade i na ulasku u Srbiju

Predstavnici Poslovnog udruženja "Međunarodni transport" blokirali su danas u podne saobraćaj za teretna vozila na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije, a u ponoć će blokirati prelaze i na ulazu u Srbiju, saopštila je Uprava granične policije MUP-a Srbije.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Blokada od 12.00 časova je na graničnim prelazima Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Neštin, Bezdan, Horgoš, Kelebija, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo i Preševo.

U saopštenju se navodi da je blokade saobraćaja za teretna vozila najavljena MUP-u od strane predstavnika - Poslovno udruženje "Međunarodni transport".

"Blokada je počela danas u 12.00 časova na izlazu iz zemlje na teretnim terminalima, a nakon toga će i u ponoć blokirati granične prelaze na ulazu u Srbiju", navodi se u saopštenju.

Prevoznici iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i BiH u podne su blokirali teretne terminale graničnih prelaza prema zemljama Šengena, zbog problema sa novim sistemom ulaska i izlaska iz EU i pravilom prema kojem za profesionalne vozače važi boravak 90 dana u šengenskom prostoru u okviru 180 dana.

Podršku prevoznicima iz Srbije, Crne Gore i BiH dali su i turski vozači.