Drugi dan blokade graničnih prelaza: Vozači kamiona poručuju da ne odustaju dok se pravilo ne promjeni

Blokada graničnih prelaza počela je juče u podne i odnosi se na teretna vozila, dok su putnički terminali ostali otvoreni.

Teretni terminali na granicama i danas su blokirani. Teretnim vozilima blokiran je i ulaz i izlaz iz Srbije na većini graničnih prelaza, osim na graničnim prelazima gdje je blokiran samo izlaz iz zemlje, a to su Neštin, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja, i Vatin.

Neće odustati dok se ne promjeni pravilo 90 u 180

Profesionalni vozači i prevoznici iz Srbije i regiona spremni su da istraju u blokadama graničnih prelaza dok se ne pronađe održivo rešenje za primjenu pravila o boravku u Šengenskoj zoni, poručio je juče Neđo Mandić, predsednik Poslovnog udruženja "Međunarodni transport".

On ističe da aktuelni Šengenski sporazum ima dobre namjere, ali da se nije prilagodio realnosti savremenog tržišta rada i međunarodnog transporta.

"Danas živimo u jednoj zemlji, radimo u drugoj. Sve se promijenilo, tehnologija, društveni odnosi, način rada, a taj sporazum se nije mjenjao. Nije problem Šengen kao ideja, problem je jedna odredba, pravilo 90 dana u periodu od 180 dana, koja je neprimjenjiva na profesionalne vozače", rekao je Mandić.

