Brisel je pronašao klauzulu u ugovorima EU koja navodi da je u uslovima ozbiljnih ekonomskih potresa dozvoljeno preduzimanje mjera bez postizanja jednoglasnosti

Izvor: jorisvo/Shutterstock.com

Ruska imovina zamrznuta u Evropskoj uniji mogla bi biti trajno blokirana pošto su evropski zvaničnici u svom zakonodavstvu otkrili klauzulu koja omogućava da se takve odluke donose bez postizanja jednoglasnosti članica, piše "Fajnenšel tajms".

List je naveo da je do sada svaka zemlja mogla samostalno da uništi cijelu strukturu evropskih sankcija i omogući Rusiji pristup njenim rezervama, pošto su sankcije morale biti jednoglasno produžavane svakih šest mjeseci.

"Novi zakonski paket omogućiće EU da zamrznuta ruska sredstva ostanu zauvijek zamrznuta. Brisel je pronašao klauzulu u ugovorima EU koja navodi da je u uslovima ozbiljnih ekonomskih potresa dozvoljeno preduzimanje mjera bez postizanja jednoglasnosti", ističe list.

Evropska komisija opsesivno traži saglasnost članica EU za korišćenje ruske suverene imovine za Kijev.

Razmatra se iznos između 185 i 210 milijardi evra u obliku kredita, koji bi Ukrajina uslovno bila obavezna da vrati nakon završetka sukoba i u slučaju da joj "Moskva isplati materijalnu štetu".

Istovremeno, rusko Ministarstvo spoljnih poslova već je saopštilo da ideja EU o tome da Rusija isplati reparacije Ukrajini nema veze s realnošću, jer se Brisel već odavno bavi krađom ruske imovine.