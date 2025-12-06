Ukida se jedan od najstrožih zakona o abortusu u Evropi

Parlament Farskih Ostrva je legalizovao abortus do 12. nedelje trudnoće, ukidajući decenijama strog zakon i potvrđujući pravo žena na telesnu autonomiju.

Izvor: Shuterrstock

Parlament Farskih Ostrva je glasao za legalizaciju abortusa do kraja 12. nedjelje trudnoće, ukidajući višedecenijski zakon koji je u većini slučajeva zabranjivao prekid trudnoće.

Prethodna legislativa dozvoljavala je abortus samo u određenim okolnostima, poput silovanja, incesta ili ugroženog zdravlja trudnice, zbog čega je ovo dansko samoupravno područje imalo jednu od najrestriktivnijih politika abortusa u Evropi.

Nakon burne parlamentarne debate, odluka je donijeta minimalnom većinom: poslanici su glasali 17 prema 16 u korist reforme.

"Ovo je zaista istorijski dan na Farskim Ostrvima", rekla je Ingilin Didriksen Strom, jedna od četiri poslanice koje su predložile zakon.

"Ova promjena konačno potvrđuje autonomiju žena nad sopstvenim tijelima na Farskim Ostrvima. Garantuje pristup bezjbednoj zdravstvenoj zaštiti i štiti našu slobodu da donosimo odluke o sopstvenim životima bez straha, stigmatizacije i kriminalizacije", rekla je Strom.

Novi zakon, koji će stupiti na snagu 1. jula naredne godine, zamjenjuje propise iz 1956. godine. Prethodno je abortus mogao biti izveden samo u posebnim okolnostima, uključujući i ozbiljne zdravstvene probleme fetusa ili ako je žena smatrana "nesposobnom" da brine o djetetu.

Da li je žena "nesposobna" procjenjivao je prvo ljekar opšte prakse, a zatim druga medicinska komisija pre nego što bi abortus bio odobren. I žena i ljekar rizikovali su zatvorsku kaznu ukoliko uslovi nisu ispunjeni.

Zakon koji je kršio prava žena

Zagovornici prava na izbor na Farskim Ostrvima tvrdili su da je zakon zastario i da krši prava žena.

Devojka na protestu za prava na abortus

Izvor: Shutterstock

"Ovo je ogroman preokret. Abortus je u farskom društvu bio toliko skriven i tabu tema. Kada smo počeli naš rad, niko nije smio da o tome govori. Sada je mnogo bolje, ali i dalje je veliki izazov", rekla je Bjort Lind iz grupe za pravo na izbor Frit Val za danski list Politiken.

U saopštenju za BBC, ogranak Amnesty Internationala na Farskim Ostrvima naveo je:

"Poslije godina kampanje, konačno imamo zakon koji poštuje prava žena i svih trudnih osoba na siguran i legalan abortus do 12. nedjelje. Ovo je ogroman korak za ljudska prava, pravo na telesnu autonomiju i bezbjedan pristup abortusima. Farske žene više ne moraju da putuju u inostranstvo da bi prekinule trudnoću".

Zbog ograničenog pristupa abortusu, žene su često morale da putuju u Dansku radi procedure. Danski zakon od 1973. dozvoljava abortus do 12. nedelje, a u junu ove godine termin je produžen na zahtev do 18. nedelje.

Prema podacima Centra za reproduktivna prava, oko 43 zemlje u Evropi dozvoljavaju "abortus na zahtev" u ranoj fazi trudnoće. Samo pet zemalja, Andora, Malta, Lihtenštajn, Poljska i Monako, zadržavaju veoma restriktivne zakone.

Protivnici promjene zakona na Farskim Ostrvima tvrdili su da pravo fetusa treba da bude zaštićeno.

Erhard Joensen, poslanik koji je glasao protiv zakona, izjavio je za danski nacionalni emiter DR da poštuje rezultat, ali ne veruje da postoji velika podrška novom zakonu. "Mislim da ćemo vidjeti da će neki pokušati da ga ponište," rekao je.

Ostrvski arhipelag ima oko 56.000 stanovnika, koji govore farskim jezikom i imaju prepoznatljiv kulturni identitet.

U poređenju sa drugim nordijskim zemljama, društvo na Farskim Ostrvima se smatra relativno konzervativnim, sa više od tri četvrtine stanovništva članova Luteranske crkve.

Prethodni pokušaji liberalizacije zakona o abortusu nisu uspjeli. Najnovije, u maju prošle godine, predlog zakona gotovo identičan ovom, nije prošao jer je glasanje završeno neriješeno i zakon nije dobio potrebnu većinu u parlamentu Farskih Ostrva.

(EUpravo zato/BBC)