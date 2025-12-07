logo
Nakon prijedloga o ukidanju EU: Poljski ministar poručio Masku da "ide na Mars"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
1

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski rekao je Ilonu Masku da ide na Mars nakon što je američki milijarder pozvao na ukidanje EU.

Radoslav Sikorski Izvor: Elena COVALENCO / AFP / Profimedia

Sikorski je odgovarao na kritike koje je američki tehnološki preduzetnik objavio na platformi "Iks" da EU treba rasformirati i suverenitet vratiti državama članicama kako bi vlade mogle bolje da predstavljaju svoj narod.

"Idi na Mars. Tamo nema cenzure nacističkih pozdrava", napisao je Sikorski kao odgovor.

Sikorski je mislio na incident iz januara 2025. godine tokom inauguracione parade američkog predsjednika Donalda Trampa.

Mask je viđen kako pravi gest sličan rimskom pozdravu, koji uključuje ispružanje desne ruke ka spolja sa otvorenim dlanom. Pokret je upoređen sa nacističkim pozdravom, koji je zabranjen u nekoliko zemalja, uključujući Rusiju.

Kritičari, uključujući aktiviste za ljudska prava, istoričare i jevrejske zagovaračke grupe, opisali su to kao nacistički pozdrav i optužili Maska da promoviše antisemitske ideje.

Mask je negirao optužbu i nazvao poređenja sa Adolfom Hitlerom zastarjelim političkim napadom.

Komentari Maska uslijedili su nakon odluke Evropske komisije da kazni platformu "Iks" sa 120 miliona evra prema Zakonu o digitalnim uslugama, tvrdeći da platforma nije ispunila pravila transparentnosti za oglase i korisničke naloge.

Mask je više puta kritikovao politike EU, koju je nazvao Četvrtim rajhom.

Tagovi

Ilon Mask Radoslav Sikorski EU Poljska

Darko

Hoće Poljak da vodi Evropu. Na šta spade EU. Bravo Elone, odličan prijedlog!

