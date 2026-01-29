Mogući kraj blokada na granicama? Hrvatska iznijela stav o rješenju problema šengenskih viza

Hrvatska je kontaktirala Evropsku komisiju i iznijela stav o mogućem kompromisu i rješenju za vozače kamiona iz zemalja regiona kako bi blokade graničnih prelaza što prije bile okončane, rekao je hrvatski ministar saobraćaja Oleg Butković.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

On je istakaoo da treba pronaći rješenje za vozače kamiona iz zemalja izvan EU koji tokom šest mjeseci ne mogu da borave u Uniji duže od 90 dana, zbog čega protestuju, pa se na graničnim prelazima stvaraju velike kolone i zastoji.

"To je šteta i za privredu trećih, susjednih zemalja, ali i u Hrvatskoj. Kontaktirale su me i pojedine firme koje kažu da im to onemogućava normalno poslovanje i predstavlja ozbiljnu prepreku", rekao je Butković novinarima.

On je napomenuo da je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović tim povodom kontaktirao Evropsku komisiju, prenose hrvatski mediji.

"Iznijeli smo stav o mogućem kompromisu i predložili da se pronađe rješenje kako bi te blokade što prije bile okončane", rekao je Butković.

Prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, uz podršku kolega iz Turske, počeli su u ponedjeljak regionalni protest na graničnim prelazima sa EU, od koga, kako navode, neće odustati dok se ne riješi njihov problem sa EU i oni ne dobiju poseban status u odnosu na turiste.