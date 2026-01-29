Mogući kraj blokada na granicama? Hrvatska iznijela stav o rješenju problema šengenskih viza

Hrvatska je kontaktirala Evropsku komisiju i iznijela stav o mogućem kompromisu i rješenju za vozače kamiona iz zemalja regiona kako bi blokade graničnih prelaza što prije bile okončane, rekao je hrvatski ministar saobraćaja Oleg Butković.
On je istakaoo da treba pronaći rješenje za vozače kamiona iz zemalja izvan EU koji tokom šest mjeseci ne mogu da borave u Uniji duže od 90 dana, zbog čega protestuju, pa se na graničnim prelazima stvaraju velike kolone i zastoji.
"To je šteta i za privredu trećih, susjednih zemalja, ali i u Hrvatskoj. Kontaktirale su me i pojedine firme koje kažu da im to onemogućava normalno poslovanje i predstavlja ozbiljnu prepreku", rekao je Butković novinarima.
On je napomenuo da je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović tim povodom kontaktirao Evropsku komisiju, prenose hrvatski mediji.
"Iznijeli smo stav o mogućem kompromisu i predložili da se pronađe rješenje kako bi te blokade što prije bile okončane", rekao je Butković.
Prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, uz podršku kolega iz Turske, počeli su u ponedjeljak regionalni protest na graničnim prelazima sa EU, od koga, kako navode, neće odustati dok se ne riješi njihov problem sa EU i oni ne dobiju poseban status u odnosu na turiste.