Nastavljena blokada teretnog saobraćaja: Kamioni i dalje stoje, EU danas razmatra status profesionalnih vozača

Nastavljena je blokada teretnog saobraćaja na granici sa Hrvatskom, a prevoznici su poručili da neće odustati dok se ne riješi njihov problema sa EU i oni ne dobiju poseban status u odnosu na turiste.

Izvor: Shutterstock/Bumble Dee

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske jutros su saopštili da su kamioni i dalje na granici prema EU, ali da to ne utiče na putnički saobraćaj.

Prema informaciji iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara, EU će danas, prvi put, otvoriti pitanje boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru.

Prepoznato je, istakli su iz Ministarstva, da postojeći režim od 90 dana u periodu od 180 dana ne odgovara profesionalcima čiji posao zahtijeva stalnu mobilnost između država članica.

U saopštenju Ministarstva transporta i komunikacija se navodi da otvaranje ovog pitanja na nivou EU podrazumijeva razmatranje mogućnosti produženih kratkoročnih boravaka za profesionalne vozače i druge mobilne profesionalce iz trećih zemalja, uz zadržavanje sigurnosnih i pravnih standarda šengenskog prostora.

Članovi Uprave Konzorcijuma "Logistika BiH" juče su poručili da odustajanja nema dok se ne pronađe pravedno rješenje, naglasivši da su ispunili sve uslove koje je EU postavila, ali su vozače počeli tretirati kao migrante i radnike na crno.

Naglašeno je da je to regionalni protest u učestvuju prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, uz podršku kolega iz Turske.

Upozorili su da BiH od aprila prijeti zastoj u drumskom transportu i snabdijevanju zbog pune primjene sistema ulaska i izlaska iz EU i diskriminacije vozača.

Kako je istaknuto, brojni sastanci sa institucijama BiH nisu dali rezultate, zbog čega su prevoznici bili primorani na radikalne mjere, iako su svjesni da će posljedice osjetiti kompletna privreda.

Protest prevoznika počeo je u ponedjeljak u podne zbog nagomilanih problema u vezi sa boravkom vozača u zemljama Šengena, a posljednji je novi sistem ulaska u zemlje EU.

Smatraju da se vozači sada tretiraju praktično kao turisti, te traže da budu izuzeti iz sistema 90/180.

Privedna komora Republike Srpske pozvala je juče Konzorcijum "Logistika BiH" da protestne aktivnosti na teretnim graničnim prelazima usmjeri prema institucijama BiH, prije svega Savjetu ministara, jer blokada granice blokira privredu Srpske koja već trpi ogromnu štetu.

Kako su naveli Privredna komora razumije probleme sa kojima se suočavaju prevoznici, ali ističe da blokade, u ovom obliku, predstavljaju blokadu privrede, a ne rješenje problema.

Unija poslodavaca Republike Srpske pozvala je organizatore na hitan prekid blokada teretnog saobraćaja na graničnim prelazima sa EU, s obzirom na ogromnu štetu koju trpe ekonomije regiona zbog nemogućnosti transporta.

I poslodavci iz FBiH traže momentalni prekid blokada graničnih prelaza zato što nastalu štetu niko neće nadoknaditi i ona će pasti na teret privrede i građana.

Šteta nastala zbog blokade graničnih prelaza u BiH već je dostigla skoro 17 miliona KM, podaci su Spoljnotrgovinske komore /STK/ BiH koja ističe da je stvarna ekonomska šteta daleko veća.