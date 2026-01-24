logo
Mali: Do 20. marta očekuje se potpisivanje ugovora o NIS-u

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas u Madridu da se očekuje da do 20. marta bude potpisan konačan ugovor između ruskog "Gaspromnjefta" i mađarskog MOL-a o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS).

Pregovori o NIS-u u završnoj fazi, Izvor: Shutterstock/Robson90/MONDO/Stefan Stojanović

On je rekao da će nakon potpisivanja konačnog ugovora biti poznato više detalja o vlasničkoj strukturi, ali i o drugim pravima i obavezama u vezi sa NIS-om.

Mali je ocijenio da je veoma značajno to što su mađarska kompanija i kompanija ADNOK iz Abu Dabija potpisali ugovor o namjerama za preuzimanje NIS-a sa "Gaspromnjeftom", kao i što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD /OFAK/ na to reagovala pozitivno jer je to pružilo mogućnost Rafineriji u Pančevu da ponovo počne sa radom.

Ministar finansija Srbije je dodao da se mnogo toga u pregovorima o prodaji NIS-a poklopilo i da sada slijedi mirniji i prosperitetniji period za državu.

Mali, koji je posjetio štand "Ekspa 2027" i Turističke organizacije Srbije na jednom od najvećih svjetskih sajmova turizma "FITUR" u Madridu je rekao da je cilj Srbije da privuče što više turista i pojača svijest tome da je "Ekspo 2027" najveći događaj u istoriji zemlje kao i najveći događaj te vrste naredne godine u svijetu, prenosi Tanju.

"To je naša najveća razvojna šansa i do danas su 132 zemlje potvrdile učešće. Polako, ali sigurno dolazimo do onog broja od 140 zemalja koji smo zacrtali na početku", rekao je on.

Mali je najavio da će nakon Madrida, Srbija učestvovati i na sajmu u Berlinu, zatim u Londonu, a da je namjera da prvi put nastupi i na sajmu turizma u Dubaiju i dodatno otvori kinesko tržište.

