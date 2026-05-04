Državljanin BiH protjeran iz Hrvatske jer je na balkonu hotela mahao zastavom Republike Srpske

Mladić (23) mahao zastavom Republike Srpske na balkonu hotela u Funtani, pa dobio zabranu ulaska u EU.

Državljanin Bosne i Hercegovine (23) ekspresno je protjeran iz Hrvatske nakon incidenta koji se dogodio 1. maja u turističkom mjestu Funtana, u Istri. Mladić je kažnjen jer je na balkonu hotelske sobe istakao i mahao zastavom Republike Srpske.

Hrvatska policija je postupila po dojavi građana i utvrdila da je 23-godišnjak zastavu istakao na mjestu koje je „vidljivo i dostupno javnosti“. Prema navodima istarske policije, ovim činom je izazvana uznemirenost javnosti.

Policijski službenici su zastavu Republike Srpske trajno oduzeli kao „sredstvo počinjenja prekršaja“. Mladić je sankcionisan prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira Republike Hrvatske.

Zabrana ulaska u Evropsku uniju

Pored prekršajne kazne, državljaninu BiH izrečena je izuzetno stroga mjera. Policija mu je izdala rješenje o protjerivanju iz Republike Hrvatske, uz dodatnu zabranu ulaska i boravka na cijelom području Evropskog privrednog prostora (zemlje EU, Island, Lihtenštajn i Norveška).

Ova zabrana ulaska na teritoriju Šengena i pratećih država trajaće narednih šest mjeseci.