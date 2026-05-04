logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Državljanin BiH protjeran iz Hrvatske jer je na balkonu hotela mahao zastavom Republike Srpske

Državljanin BiH protjeran iz Hrvatske jer je na balkonu hotela mahao zastavom Republike Srpske

Autor Haris Krhalić
0

Mladić (23) mahao zastavom Republike Srpske na balkonu hotela u Funtani, pa dobio zabranu ulaska u EU.

Hrvatska policija Izvor: Shutterstock

Državljanin Bosne i Hercegovine (23) ekspresno je protjeran iz Hrvatske nakon incidenta koji se dogodio 1. maja u turističkom mjestu Funtana, u Istri. Mladić je kažnjen jer je na balkonu hotelske sobe istakao i mahao zastavom Republike Srpske.

Hrvatska policija je postupila po dojavi građana i utvrdila da je 23-godišnjak zastavu istakao na mjestu koje je „vidljivo i dostupno javnosti“. Prema navodima istarske policije, ovim činom je izazvana uznemirenost javnosti.

Policijski službenici su zastavu Republike Srpske trajno oduzeli kao „sredstvo počinjenja prekršaja“. Mladić je sankcionisan prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira Republike Hrvatske.

Zabrana ulaska u Evropsku uniju

Pored prekršajne kazne, državljaninu BiH izrečena je izuzetno stroga mjera. Policija mu je izdala rješenje o protjerivanju iz Republike Hrvatske, uz dodatnu zabranu ulaska i boravka na cijelom području Evropskog privrednog prostora (zemlje EU, Island, Lihtenštajn i Norveška).

Ova zabrana ulaska na teritoriju Šengena i pratećih država trajaće narednih šest mjeseci.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ