Mirković pozvao zaposlene na protest 27. novembra: "Političari nisu dobrodošli"

Predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u institucijama BiH Radenko Mirković rekao je danas da političari nisu dobrodošli na protest zakazan za 27. novembar u Sarajevu.

Mirković je ponovio da zaposleni u institucijama BiH traže usvajanje budžeta za ovu i narednu godinu, jednokratnu pomoć i primjenjivanje ovogodišnjeg budžeta od 1. januara iduće godine.

On je naveo da su juče svi sindikati registrovani u institucijama BiH imali sastanak i donijeli odluku da se na proteste ide 27. novembra u 12.05 časova.

"Pozivam sve zaposlene u institucijama BiH, te građane da nam se pridruže na mirnim demokratskim protestima", rekao je Mirković novinarima u Sarajevu.

Savjet ministara utvrdio je 4. novembra novi tekst Nacrta zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza za ovu godinu koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje, te Parlamentarnoj skupštini BiH koja konačno usvaja ovaj zakon.

Donesena je odluka da iznos pomoći zaposlenima u institucijama BiH za ovu godinu bude 1.000 KM, a za iduću ne manji od 200 KM.

