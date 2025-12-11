Uhapšen Dobojlija: Prijetio policajcu prilikom saobraćajne kontrole

Vozač iz Doboja N. S. uhapšen je zbog prijetnji policijskom službeniku prilikom saobraćajne kontrole u Doboju, saopštila je dobojska Policijska uprava.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ovo lice je sinoć, poslije izdavanja prekršajnog naloga, upućivalo prijetnje po život i tijelo policijskom službeniku, a isto je nastavilo i nakon privođenja u službene prostorije Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.

Dežurni tužilac dobojskog Okružnog javnog tužilaštva okvalifikovao je da je riječ o krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.

(Srna)