Uhapšen Dobojlija: Prijetio policajcu prilikom saobraćajne kontrole

Vozač iz Doboja N. S. uhapšen je zbog prijetnji policijskom službeniku prilikom saobraćajne kontrole u Doboju, saopštila je dobojska Policijska uprava.
Ovo lice je sinoć, poslije izdavanja prekršajnog naloga, upućivalo prijetnje po život i tijelo policijskom službeniku, a isto je nastavilo i nakon privođenja u službene prostorije Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.
Dežurni tužilac dobojskog Okružnog javnog tužilaštva okvalifikovao je da je riječ o krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.
(Srna)