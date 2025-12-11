logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Dobojlija: Prijetio policajcu prilikom saobraćajne kontrole

Uhapšen Dobojlija: Prijetio policajcu prilikom saobraćajne kontrole

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vozač iz Doboja N. S. uhapšen je zbog prijetnji policijskom službeniku prilikom saobraćajne kontrole u Doboju, saopštila je dobojska Policijska uprava.

Dobojlija uhapšen zbog prijetnji policajcu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ovo lice je sinoć, poslije izdavanja prekršajnog naloga, upućivalo prijetnje po život i tijelo policijskom službeniku, a isto je nastavilo i nakon privođenja u službene prostorije Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.

Dežurni tužilac dobojskog Okružnog javnog tužilaštva okvalifikovao je da je riječ o krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Doboj hapšenje policija prijetnje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ