logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Korisnik Doma penzionera u Banjaluci poginuo u padu s balkona, istraga u toku

Korisnik Doma penzionera u Banjaluci poginuo u padu s balkona, istraga u toku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Korisnik Doma penzionera u Banjaluci tragično je izgubio život i u toku je istraga s ciljem utvrđivanja okolnosti njegove smrti, rečeno je u banjalučkoj Policijskoj upravi.

Korisnik Doma penzionera u Banjaluci poginuo u padu s balkona, istraga u toku Izvor: YouTub/screenshot

Iz policije su naveli da je juče oko 16.00 časova prijavljeno da je u dvorištu Doma penzionera pronađeno tijelo korisnika te ustanove i da je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnmog tužilaštva Banjaluka, koji je ovlastio policajce da izvrše uviđaj.

U Policijskoj upravi su naveli da je držurni tužilac naredio i obdukciju tijela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Direktor banjalučkog Doma penzionera Bosiljka Bošnjak izjavila je da se još ne znaju tačne okolnosti pada sa balkona korisnika Doma čiji su inicijali B.G. i da će sve utvrditi istraga koja je u toku.

Ona je rekla da je štićenik bio svjestan, orijentisan, pokretan, nije koristio psihijatrijske terapije.

"Jednom riječju - čovjek je bio sportski tip, volio je šetnje pored Vrbasa, ujutro je uvijek pozdravljao. Bio je pozitivac i ovo što se dogodilo je veliki šok za sve nas", istakla je Bošnjakova i napomenula da je B.G. bio sam u sobi, te da nije bilo nikakvih indicija da bi moglo doći do tragedije. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

dom penzionera Banjaluka smrt

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ