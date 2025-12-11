Korisnik Doma penzionera u Banjaluci poginuo u padu s balkona, istraga u toku

Korisnik Doma penzionera u Banjaluci tragično je izgubio život i u toku je istraga s ciljem utvrđivanja okolnosti njegove smrti, rečeno je u banjalučkoj Policijskoj upravi.

Izvor: YouTub/screenshot

Iz policije su naveli da je juče oko 16.00 časova prijavljeno da je u dvorištu Doma penzionera pronađeno tijelo korisnika te ustanove i da je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnmog tužilaštva Banjaluka, koji je ovlastio policajce da izvrše uviđaj.

U Policijskoj upravi su naveli da je držurni tužilac naredio i obdukciju tijela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Direktor banjalučkog Doma penzionera Bosiljka Bošnjak izjavila je da se još ne znaju tačne okolnosti pada sa balkona korisnika Doma čiji su inicijali B.G. i da će sve utvrditi istraga koja je u toku.

Ona je rekla da je štićenik bio svjestan, orijentisan, pokretan, nije koristio psihijatrijske terapije.

"Jednom riječju - čovjek je bio sportski tip, volio je šetnje pored Vrbasa, ujutro je uvijek pozdravljao. Bio je pozitivac i ovo što se dogodilo je veliki šok za sve nas", istakla je Bošnjakova i napomenula da je B.G. bio sam u sobi, te da nije bilo nikakvih indicija da bi moglo doći do tragedije.

(Srna)