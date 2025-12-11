Plenković u posjeti Banjaluci, položen kamelj temeljac za izgradnju studentskog centra na Petrićevcu (Video)

Kod franjevačkog Samostana Presvetog Trojstva u Banjaluci danas je položen kamen temeljac za izgradnju kulturno- pastoralnog studentskog centra Petrićevac, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, BiH i Hrvatske.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Kamen temeljac su položili predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković, predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović i biskup banjalučki Željko Majić.

Svečanosti su prisustvovali vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, premijer Savo Minić, potpredsjednik Srpske Davor Pranjić, te ministar inostranih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman.

Gvardijan franjevačkog samostana Domagoj Šimić rekao je da se danas postavljaju temelji budućim susretima, kulturi i zajedništvu mladih u koje se želi ulagati.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Ovo je projekt zajednice", rekao je Šimić, koji je zahvalio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, dosadašnjem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, te potpredsjedniku Davoru Pranjiću za ukazanu pomoć.

On je naveo da će ovaj centar biti kulturno središte u kojem će se njegovati duhovnost i molitva, kao i da će biti prostor za učenje i stvaranje novih ideja.

Plenković je zahvalio svima koji su učestvovali u finansiranju troškova, te istakao da Katolička crkva u BiH ima važnu ulogu u izgradnji identita hrvatskog naroda.

"Hrvatska Vlada želi da pomogne BiH u svim aspektima, a posebno hrvatskom narodu, posebno u Banjaluci", rekao je Plenković i dodao da je siguran da će ovaj centar na Petrićevcu dugoročno biti važan.

Za izgradnju centra Vlada Hrvatske je izdvojila 950.000 evra.

Centar je zamišljen kao prostor namijenjen prevashodno studentima i mladima za realizaciju pastoralnih i kulturnih sadržaja.

Iz hrvatske Vlade je ranije saopšteno da je riječ o ustanovi od izuzetnog kulturnog, nacionalnog i društvenog značaja za hrvatski narod u Republici Srpskoj i BiH.

Franjevački samostan i Crkva Svetog Ante u banjalučkom naselju Petrićevac predstavljaju jedan od najvažnijih duhovnih i kulturnih centara Hrvata u Banjaluci.