Plenković: Zabrana Tompsonovih koncerata je cenzura

Plenković: Zabrana Tompsonovih koncerata je cenzura

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Hrvatski premijer Andrej Plenković nazvao je cenzurom odluku gradonačelnika Zagreba da pjevaču Marku Perkoviću Tompsonu, koji u svojim nastupima glorifikuje ustaštvo, zabrani koncert u zagrebačkoj "Areni" 28. decembra.

Plenković nazvao je cenzurom odluku gradonačelnika Zagreba da Tompsonu zabrani koncert Izvor: Arnaud Andrieu / Sipa Press / Profimedia

Plenković tvrdi da je takva odluka nelogična i politički i pravno nekozistentna, budući da je Tompsonu odobreno da održi koncert u Zagrebu 27. decembra.

"Takva odluka je parazitiranje na temi koja postoji već 35 godina, a koje su se gradske vlasti Zagreba dohvatile sada. LJudi treba da vide ko je za slobode, a ko je tu za cenzuru", rekao je Plenković novinarima i Zagrebu.

Iako je Tompson zatražio dopuštenje za dodatni koncert 28. decembra u Zagrebu, gradske vlasti to nisu odobrile, nakon što je Gradska skupština zabranila promociju ustaškog pozdrava "Za dom spremni!" i simbola u prostorima pod upravom grada.

Tompson je zaprijetio Tomaševiću da će "povući radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti" ukoliko mu ne dozvoli da 28. decembra održi koncert.

On je optužio gradonačelnika Zagreba da time napada pravni poredak Hrvatske i da će "hrvatski veterani na to znati da odgovore".

Tagovi

andrej plenković Marko Perković Tompson cenzura

