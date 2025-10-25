"Tompson nikad nije pjevao ustaške pjesme": Haos zbog pozdrava "za dom spremni", usljedila burna reakcija pjevača

Marko Perković Tompson se oglasio nakon izjave gradonačelnika Zagreba da će koncerti biti zabranjeni ukoliko se bude čuo "ustaški pozdrav za dom spremni"

Marko Perković Tompson će 27. decembra 2025. godine održati koncert u Areni Zagreb, povodom čega se juče oglasio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Tomašević je saopštio da "Tompson neće moći da nastupa u Areni ukoliko bude ustaških pozdrava na koncertu".

Sada se na svojoj zvaničnoj Facebook stranici oglasio Marko Perković Tompson, a njegovo saopštenje prenosimo u cojelosti:

"Saopštenje tima Marka Perkovića Tompsona povodom izjave gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića.

Povodom današnje izjave gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, u kojoj govori kako će on Tompsonu zabraniti koncert u Areni Zagreb 28. decembra 2025. godine, osećamo potrebu da reagujemo i podsoetimo javnost na nekoliko važnih činjenica.

Marko Perković Tompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu. Njegov muzički opus zasniva se isključivo na autorskim delima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri, te su sve njegove pesme legalne i legitimne.

Ako gradonačelnik misli na pjesmu 'Bojna Čavoglave', u kojoj se nalazi stih 'Za dom spremni', važno je podsetiti da je ta pjesma nastala u vrijeme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i odbrane Hrvatske.Taj pozdrav je u tom kontekstu dio istorijske i ratne stvarnosti hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata.

Pritom podsjećamo da je pjesma 'Bojna Čavoglave' već bila predmet sudskih postupaka i da je pravosnažno oslobođena na Visokom prekršajnom sudu, čime je potvrđeno da njeno izvođenje nije protivzakonito niti protivustavno.

Ukoliko gospodin Tomašević smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili 'ustaše', a ne pripadnici savremene hrvatske vojske koja je odbranila i oslobodila domovinu, onda je to njegov lični problem i problem njegovih političkih nalogodavaca — bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih susjedstava.

Tompson pjeva svoje pjesme koje su odobrene, službeno registrovane i javno izvođene već gotovo tri decenije. Nijedna institucija Republike Hrvatske nikada ih nije zabranila.

Podsjećamo da su koncerti Marka Perkovića Tompsona uvek održavani u skladu sa zakonom, uz odgovarajuće dozvole, te da će tako biti i 27. decembra u Areni Zagreb, kao i na drugim mjestima gde nastupa.

Umjesto podele među građanima i vređanja branilaca koji su svojim žrtvama stvorili državu u kojoj danas svi slobodno živimo, pozivamo gradonačelnika Tomaševića da pokaže poštovanje prema slobodi umetničkog izražavanja, hrvatskim zakonima i onima koji su omogućili postojanje nezavisne Hrvatske.

Tompson će i dalje pevati svoje pjesme, ponosno, dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini, a niko, pa ni političari koji skupljaju jeftine političke poene, u tome ga neće sprečiti", stoji u saopštenju.

