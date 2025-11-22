logo
Tompson pokazao vojnike, publika veliča zločine nad Srbima: Skandalozni snimci sa koncerta u Osijeku (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
U Hrvatskoj je donijet zakon u kom se zabranjuje pomenuti pozdrav koji propagira rasnu, vjersku i nacionalnu mržnju, ali to Tompsona ne tangira, budući da i dalje nastavlja da širi mrznju među narodima.

Tompson koristio ustaški pozdrav na koncertu u Osijeku Izvor: Tiktok/viktorhrsak1/Youtube/Marko Perković Thompson/printscreen

Hrvatski pjevač Marko Perković Tompson, poznat po tome što u javnosti često promoviše ustašku ideologiju, ponovo je sinoć na koncertu u Osijeku sa publikom razmijenio ustaški pozdrav "Za dom spremni“.

Na repertoaru se ponovo našla njegova pjesma Bojna Čavoglave, koju je započeo pokličem "za dom“, dok je publika u Osijeku uzvratila sa "spremni“.

Kako se može videti na skandaloznim snimcima koji kruže mrežama, publika je glasno vikala ustaški pozdrav, uprkos donijetoj zabrani da isti propagira fašizam i nacionalnu mržnju.

00:52
Ustaski pozdrav "Za dom spremni" ponovo na koncertu Tompsona u Osijeku
Izvor: Tiktok/viktorhrsak1
Izvor: Tiktok/viktorhrsak1

Krši zabrane i zakon

Uoči Tompsonovog koncerta zakazanog za 27. decembar u zagrebačkoj Areni, Zagrebačka Gradska skupština donijela je odluku kojom se zabranjuje korišćenje obilježja, slogana i poruka koje veličaju, podstiču ili opravdavaju nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju.

Kao i svih fašističkih i ustaških simbola i pokliča, uključujući i "Za dom spremni“.

Marko Perković Tompson koncert Osijek

