Tompson pokazao vojnike, publika veliča zločine nad Srbima: Skandalozni snimci sa koncerta u Osijeku (Video)

U Hrvatskoj je donijet zakon u kom se zabranjuje pomenuti pozdrav koji propagira rasnu, vjersku i nacionalnu mržnju, ali to Tompsona ne tangira, budući da i dalje nastavlja da širi mrznju među narodima.

Hrvatski pjevač Marko Perković Tompson, poznat po tome što u javnosti često promoviše ustašku ideologiju, ponovo je sinoć na koncertu u Osijeku sa publikom razmijenio ustaški pozdrav "Za dom spremni“.

Na repertoaru se ponovo našla njegova pjesma Bojna Čavoglave, koju je započeo pokličem "za dom“, dok je publika u Osijeku uzvratila sa "spremni“.

Kako se može videti na skandaloznim snimcima koji kruže mrežama, publika je glasno vikala ustaški pozdrav, uprkos donijetoj zabrani da isti propagira fašizam i nacionalnu mržnju.

Krši zabrane i zakon

Uoči Tompsonovog koncerta zakazanog za 27. decembar u zagrebačkoj Areni, Zagrebačka Gradska skupština donijela je odluku kojom se zabranjuje korišćenje obilježja, slogana i poruka koje veličaju, podstiču ili opravdavaju nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju.

Kao i svih fašističkih i ustaških simbola i pokliča, uključujući i "Za dom spremni“.