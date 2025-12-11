logo
Plenković stigao u Banjaluku, prvo posjetio samostan Marija Zvijezda

Plenković stigao u Banjaluku, prvo posjetio samostan Marija Zvijezda

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković stigao je u posjetu Banjaluci, a pred samostanom Marija Zvijezda dočekali su ga zvaničnici Republike Srpske i BiH, te banjalučki biskup Željko Majić.

plenković u banjaluci Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Plenkovića su dočekali vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, premijer Savo Minić i potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić.

Prisutni su i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragač Čović, te gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Izvor: Borislav Zdrinja

U samostanu Marija Zvijezda predviđen je sastanak sa biskupom Majićem, a potom i posjeta izložbi sakralne umjetnosti u muzejsko-galerijskom prostoru samostana.

Protokolom posjete predviđeno je da Plenković prisustvuje polaganju kamena temeljca za studentsko-kulturni pastoralni centar Petrićevac, čiju izgradnju sufinansira Vlada Hrvatske.

andrej plenković Banjaluka

