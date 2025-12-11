logo
Plenković i Krišto danas u Banjaluci 1

Plenković i Krišto danas u Banjaluci

Autor Dragana Božić Izvor Euronews Izvor SRNA
1

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto sastaće se danas u Banjaluci sa predsjednikom Vlade Hrvatske Andrejem Plenkovićem i biskupom banjalučkim Željkom Majićem.

Plenković i Krišto danas u Banjaluci Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Iz Savjeta ministara ovaj susret su najavili u 15.30 časova u samostanu Marija Zvijezda.

Nakon toga Plenković će sa Krištovom u 16.30 časova prisustvovati svečanosti polaganja kamena temeljca za izgradnju kulturno-pastoralno-studentskog centra Petrićevac u Banjaluci. 

Vlada Republike Hrvatske sufinansira izgradnju Centra koji je od izuzetnog kulturnog, nacionalnog i društvenog značaja za hrvatski narod u Republici Srpskoj, te u cijeloj Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Vlade Hrvatske.

Na oba događaja predviđeno je obraćanje Plenkovića.

Iz HDZ-a BiH juče je saopšteno da će danas u Banjaluci biti održana zajednička sjednica Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske demokratske zajednice iz Hravtske.

Zajednička sjednica biće održana u dvorani samostana Petrićevac, u Banjaluci s početkom u 17 sati, saopšteno je iz HDZ-a BiH.

Ranije je bilo najavljeno da će hrvatski premijer prisustvovati otvaranju graničnog prelaza Gradiška i novog mosta koji preko Save povezuje Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Međutim, prema zvaničnim najavama, to se ipak neće desiti.

Inače, juče je na sjednici Upravnog odbora UIO BiH ponovo oboren Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji UIO, te tako novi granični prelaz Gradiška neće početi sa radom. Podršku izmjenama Pravilnika, koje su uslov za početak rada ovog prelaza, nije dao član Upravnog odbora UIO BiH i ekspert Vlade FBiH Zijad Krnjić.

(Srna/Euronews)

Cuj

A gdje je Srpski kulturni centar u Zagrebu.

