Otvarao pakete i prisvajao šta mu se svidi: Srbin uhapšen u Austriji

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Ukupna vrijednost robe, koju je ukrao dostavljač porijeklom u Srbije, u najmanju ruku je četvorocifrena.

zač iz Srbije uhapšen u Austriji zbog sumnje na krađu poštanskih paketa Izvor: wavebreakmedia/Shutterstock

Državljanin Srbije (38) zaposlen kao vozač dostavnog vozila uhapšen je u Donjoj Austriji zbog sumnje da je pokrao vrijedne predmete koje je trebalo da isporučuje građanima!

Kako navodi Krone, Srbin je mjesecima krao pakete iz nekoliko poštanskih distributivnih centara, a nakon mnogo pritužbi i opširne istrage, lisice su mu stavljene na ruke.

"On je imao isti metod krađe. Umjesto da pakete utovari u kamion i transportuje ih do depoa i filijala, stavljao ih je u kabinu, otvarao i zadržavao ono što mu se najviše svidjelo. Pratkično, najbolje pošiljke zadržavao je za sebe", piše Krone.

Nakon brojnih žalbi na neisporučene porudžbine u pošti, pokrenuta je interna istraga i policija je obaviještena.

"Sumnja je brzo pala na tridesetosmogodišnjaka iz Srbije i on je stavljen pod nadzor. Nakon praćenja, uhvaćen je na djelu dok je pokušavao sebi da „pokloni" kuhinjski robot u Langenloisu, u okrugu Krems", navodi se.

Između utovarne platforme i zadnjeg zida, kako prenose, pronađeni su djelimično otvoreni paketi, a ukradena roba je izvučena iz ranca.

"Sumnja se da je više puta otvarao kutije na raznim rutama najmanje tri mjeseca. Prema trenutnim istragama, ukupna vrijednost ukradene robe je u najmanju ruku četvorocifrena", prenosi Krone.

(Kurir/MONDO)

