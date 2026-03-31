Zora Vidović smiruje krizu: Radnicima ŽRS danas stižu plate

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da će danas biti isplaćena plata radnicima Željeznica Republike Srpske.

"Vidim najavu štrajka u Željeznicama, ali mislim da ćemo danas iz budžeta isplatiti, pored redovne subvencije, više od toga da bi plata bila danas isplaćena i da ljudi ne bi otišli u štrajk", rekla je Vidovićeva za RTRS.

Vidovićeva je istakla da je stanje u Željeznicama i rudniku "Nova Ljubija" posljedica prestanka rada Nove željezare Zenica i odbijanja Savjeta ministara da uvede zaštitne mjere na uvoz čelika.

Ona je navela da su zbog toga ugrožena brojna radna mjesta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, podsjećajući da je Fond solidarnosti Srpske odobrio isplatu tri miliona KM "Novoj Ljubiji" za prevazilaženje posljedica u oblasti rudarstva.

"Radnici "Nove Ljubije" danas, odnosno u ovoj sedmici, dobijaju platu za mart sa doprinosima", rekla je Vidovićeva.

