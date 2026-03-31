Zora Vidović smiruje krizu: Radnicima ŽRS danas stižu plate

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da će danas biti isplaćena plata radnicima Željeznica Republike Srpske.

Radnicima ŽRS danas isplata plata Izvor: Srna/Nenad Bereta

"Vidim najavu štrajka u Željeznicama, ali mislim da ćemo danas iz budžeta isplatiti, pored redovne subvencije, više od toga da bi plata bila danas isplaćena i da ljudi ne bi otišli u štrajk", rekla je Vidovićeva za RTRS.

Vidovićeva je istakla da je stanje u Željeznicama i rudniku "Nova Ljubija" posljedica prestanka rada Nove željezare Zenica i odbijanja Savjeta ministara da uvede zaštitne mjere na uvoz čelika.

Ona je navela da su zbog toga ugrožena brojna radna mjesta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, podsjećajući da je Fond solidarnosti Srpske odobrio isplatu tri miliona KM "Novoj Ljubiji" za prevazilaženje posljedica u oblasti rudarstva.

"Radnici "Nove Ljubije" danas, odnosno u ovoj sedmici, dobijaju platu za mart sa doprinosima", rekla je Vidovićeva.

