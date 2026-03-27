logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zbog duga od skoro pet miliona KM: Željeznice RS stopiraju prevoz rude iz Nove Ljubije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
"Željeznice Republike Srpske" od danas uvode transportno ograničenje na prevoz željezne rude od Nove Ljubije do zeničke Nove željezare, dok prijedorski rudnik ne riješi dospjela potraživanja.

466407645_1075497531036281_6619202587575742041_n.jpg Izvor: Željeznice Republike Srpske

Iz "Željeznica Republike Srpske" su saopštili da su bili prinuđeni na ovakav postupak radi osiguranja finansijskih sredstava za isplatu obaveza prema zaposlenima, poreskim obavezama, dobavljačima, kao i ostalih materijalnih troškova.

Precizirali su da će transportno ograničenje biti na snazi do rješavanja isplate dospjelih potraživanja "Željeznicama Republike Srpske" od dužnika Nove Ljubije iz Prijedora i rješavanja načina obezbjeđivanja plaćanja za dalju uslugu prevoza željezne rude željeznicom.

"Željeznice Republike Srpske" obaviještene su od dugogodišnjeg poslovnog partnera iz Prijedora da je rudnik Nova Ljubija putem privremenog stečajnog upravnika 4. marta Okružnom privrednom sudu u Prijedoru podnijela prijedlog za pokretanje stečajnog postupka.

"Ovim postupkom zaustavljeno je i dovedeno u pitanje izmirivanje potraživanja za realizaciju Ugovora između `Željeznica Republike Srpske` i `Nove Ljubije` iz Prijedora na ime realizovanog prevoza. Obaveze prema `Željeznicama Republike Srpske` za realizovan prevoz do 19. marta iznosile su 4.951.656 KM", navedeno je u saopštenju.

Iz "Željenica Republike Srpske" upozoravaju da je nastalim promjenama ugroženo dalje poslovanje kompanije i egzistencija 1.676 radnika i dobavljača "Željeznica". 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽRS Ljubija rudnik

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Sve je to zbog onog celavog, sto su mu dali da pokupuje sve. Ne zna se ko je veci prevarant on ili onaj ko mu je dao da kupi i privatizuje pola privrede. Fuj

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ