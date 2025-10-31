Sutra počinje Movember: Besplatno brijanje brada i akcije za prevenciju raka

Tradicionalna kampanja „Movember“, posvećena podizanju svijesti o muškom zdravlju, počinje sutra, 1. novembra, u Banjaluci. Udruženje građana Superbrke i ove godine organizuje domaće izdanje globalnog pokreta, ali sa posebnim fokusom.

Izvor: Movember Banjaluka tim

Prvi događaj biće tradicionalan – u kafiću „Pause“ od 18 časova, Exit BarberShop besplatno će brijati brade, kako bi muškarci narednih mjesec dana nosili samo brkove, prepoznatljivi znak „Movembera“.

Novina u 2025. godini je da će fokus kampanje biti prevencija raka prostate, drugog najčešćeg karcinoma kod muškaraca u BiH, odmah iza raka pluća.

„Suviše malo ljudi je svjesno ovog podatka, a kod nas postoji i društvena stigma prema preventivnim pregledima“, ističe dr Obren Tomić, potpredsjednik Superbrka.

Ove godine slogan kampanje glasi ‘Trebaće prst…’, a zaštitno lice kampanje biće uskoro objavljeno.

Tokom narednog mjeseca planirane su brojne aktivnosti: predavanja na Medicinskom fakultetu u Banjaluci o karcinomu prostate, edukacije o ranom otkrivanju raka testisa, preventivni pregledi i prikupljanje sredstava za liječenje oboljelih. Organizatori pozivaju muškarce da se priključe kampanji i „ponosno nose svoje brkove“, čime se povećava svijest i informisanost o muškom zdravlju.

Podsjećamo da su Superbrke tokom prošlogodišnje akcije sakupile ukupno 14.035,30 KM putem donacija, prodaje suvenira i humanitarnih aukcija.

Ovogodišnji „Movember“ biće 13. po redu kojeg organizuje Udruženje Superbrke, a informacije o aktivnostima dostupne su na njihovim Facebook i Instagram nalozima, kao i putem web stranice www.movemberbl.com



