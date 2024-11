Konferencija DevHosted03 – Developerska priča sa humanitarnim karakterom

Možda ovog 29. novembra drugi daju sulude popuste, mi dajemo nevjerovatne bonuse!

Zvuči kao Black Friday ponuda aliiii, samo zvuči ;)



Konferencija DevHosted03 došla je do trećeg izdanja, bez popusta, ali sa mnogo pogodnosti.



Pa da krenemo:



• 3 vrhunska predavanja

• Obezbijeđen parking

• Drinks and snacks

• Večera i žurka

• Goodie bag

• Prilika da pomogneš



Sve ovo za samo 35 KM



Opet zvuči kao ponuda sa popustima, aliiii samo zvuči ;)



Sav novac od prodatih ULAZNICA doniramo u dobrotvorne svrhe, ove godine pridružujemo se međunarodnoj akciji Movember.



Sada je vrijeme da vam predstavimo predavače i teme:



Vlad Khononov - Software Architect, Author, & Keynote Speaker

Tema: Modularity and Complexity: Taming the Fundamental Forces of System Design



Dejan Radić - CTO ResolverSys

Tema: Šta su to DAO, DeFi, Web3 Identity, NFTs i Play2Earn koncepti u Web3 svijetu



Marko Stijak - CEO Codaxy

Tema: Razvoj sopstvenog proizvoda iz ugla developera i preduzetnika



Dodatno o programu, kao i biografije predavača možete pronaći na SAJTU



Znanje nikad nije na popustu, znanje je bonus!



UGRABI SVOJ BONUS!