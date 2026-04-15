Brodovi prolaze kroz Ormuski moreuz, uprkos blokadi

Brodovi prolaze kroz Ormuski moreuz, uprkos blokadi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Više od 20 trgovačkih brodova prošlo je kroz Ormuski moreuz u posljednja 24 časa, piše "Vol strit žurnal".

Više od 20 brodova prošlo kroz Ormuski moreuz Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Među njima su bili teretni, kontejnerski brodovi i tankeri koji su ulazili i izlazili iz Persijskog zaliva, dok su plovila koja ne idu ka iranskim lukama izuzeta od blokade i mogu slobodno da prolaze.

Pojedini brodovi su plovili sa isključenom signalizacijom i komunikacionim uređajima kako bi smanjili rizik od mogućih iranskih napada, navodi "Vol strit žurnal".

Iran i Sjedinjene Države započeli su razgovore 11. aprila u Islamabadu, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio da je postignut dogovor sa Teheranom o dvosedmičnom prekidu vatre.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens izjavio je ranije da dogovor nije postignut i da se američka delegacija vraća bez sporazuma.

