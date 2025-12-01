Očekuju vraćanje RiTE Ugljevik u pogon: Vlada RS rješava spor sa Slovenijom, ERS će poskupljenjem nadoknaditi gubitke

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izrazio je nadu da će novi sporazum sa Slovenijom u vezi sa Rudnikom i termoelektranom (RiTE) "Ugljevik" obustaviti arbitražu u Vašingtonu.

Izvor: Shutterstock

On je podsjetio da je uvod u spor sa Slovenijom, koji se odnosi na RiTE "Ugljevik" bio sporazum o udruživanju rada i sredstava iz vremena bivše Jugoslavije.

"Po osnovu sporazuma iz tog perioda nije bilo moguće Slovencima isporučivati trećinu energije. Kada to nije izvršeno, oni su procijenili da je vrijednost neisporučene energije 770 miliona evra", rekao je Đokić nakon posebne sjednice Vlade o stanju u RiTE "Ugljevik".

On je naveo da su otvorena dva procesa, odnosno arbitraže u Beogradu i Vašingtonu.

"Nakon zaključenja sporazuma, nadam se da će se stvoriti uslovi da se trajno prekine arbitraža u Vašingtonu. Arbitražom u Beogradu tražili su 770 miliona evra, a u Vašingtonu 629 miliona", naveo je Đokić.

On je dodao da je i u Beogradu i u Vašingtonu isti predmet arbitraže.

"Žele da se osiguraju na dvije strane i na to su imali pravo. Nadam se da ćemo sporazumom sve riješiti", zaključio je Đokić.

ERS mora povećati cijenu struje zbog slovenačkih obaveza

Generalni direktor preduzeća "Elektroprivreda Republike Srpske" (ERS) Luka Petrović izjavio je da je cilj da Rudnik i termoelektrana "Ugljevik" funkcioniše, da će biti očišćeni arbitražni procesi, ali ostaje obaveza da se jedna trećina energije mora isporučivati Sloveniji.

Petrović je naveo da je cijena te isporuke nepovoljnija u odnosu na cijenu isporuke ERS-u, odnosno 56 evra po megavat času, dok ERS plaća 65 evra.

"To nije dovoljno za normalno funkcionisanje RiTE i zato ćemo bar mi, kao matično preduzeće koje otkupljuje dvije trećine električne energije, morati povećati cijenu", rekao je Petrović na konferenciji za novinare nakon posebne sjednice Vlade Republike Srpske o stanju u RiTe "Ugljevik".

On je zahvalio Vladi Republike Srpske koja je danas odlučila da stane iza ERS-a i RiTE "Ugljevik" u potpisivanju trećeg sporazuma u vezi sa izmirivanjem obaveza prema preduzeću iz Slovenije, a kojim će biti riješeno pitanje vašingtonske arbitraže i finansijsko obeštećenje po beogradskoj arbitraži.

Petrović je podsjetio da su do sada potpisana dva sporazuma kao odštetni zahtjevi, ukupne vrijednosti 132 miliona evra od čega je do sada plaćeno 20 miliona evra.

"To je išlo na teret matičnog preduzeća, nije na teret RiTE", rekao je Petrović.

Izvor: RTRS

On je dodao da je i cilj saradnje kroz koncesiju sa "Komsarom" bio obezbjeđivanje rada RiTE, a ne njegovo gušenje, te da su priče o privatizaciji i stečaju zlonamjerne i netačne.

"Očekujemo potpunu stabilizaciju nakon remonta koje će biti obavljeno u aprilu. Očekujemo potpunu stabilizaciju snabdijevanjem uglja RiTE i povećanje proizvodnje koja je ove godine spala na 1.250 gigavat časova električne energije", rekao je Petrović.

On je naveo da je to mnogo manje nego 2023. godine, kada je bilo do 1.600 gigavat časova.

"U našem sistemu nam nedostaje oko 800 gigavat časova električne energije u odnosu na 2023. godinu. A onda se postavljaju pitanja kako to da uvozimo električnu energiju, a niko ne kaže da smo ostali bez električne energije koju Slovenci uzimaju", rekao je Petrović.

On je naveo da je ERS oko 9,5 mjeseci ove godine svaki dan kupovao električnu energiju, jer je nije bilo dovoljno iz domaće tri hidroelektrane i dvije termoelektrane.

"Logično je da smo nagomilali minuse, da smo morali uzimati kredite i da dugujemo dobavljačima", istakao je Petrović.

Petrović je dodao da se već sutra očekuje povratak RiTE "Ugljevik" na mrežu, a koji je bio pet dana van pogona.

"Kada se vrati u pogon od utorka, a već smo definisali plan rada za utorak, imaćemo svaki dan 300.000 evra plusa. Kada bi to potrajalo do Nove godine imali bismo ozbljinu rezervu", naglasio je Petrović.

On je rekao da će situacija biti povoljna i da će se zajedničkim snagama sa Vladom Republike Srpske izaći iz postojećih sporova.