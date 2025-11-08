Termoelektrana Ugljevik ponovo u funkciji: Dodik upozorio „mangupe koji su pravili nered“

Termoelektrana Ugljevik večeras je krenula sa radom, a mangupi koji su pravili nered će odgovarati, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa novim rukovodstvom Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Ugljevik i načelnikom opštine Draganom Gajićem.

Izvor: Shutterstock

"Prije sat, dva vremena krenula je da se proizvodi električna energija i to je važno", istakao je Dodik i naglasio da je obustava rada bila nezakonita, da je napravila višemilionsku štetu.

On je naglasio da će "mangupi koji su pravili nered odgovarati".

"Došao sam da podržim radnike, a ne mangupe i neradnike, a njih ima tamo", rekao je Dodik i istakao potpunu podršku novom v.d. direktora Žarku Novakoviću naglasivši da će problemi biti riješeni.

Dodik je rekao da će ovo preduzeće živjeti, ali da ne smiju da ga ruše domaći ljudi.

"Ovo je urađeno u sprezi sa advokatsko-mafijaškom strukturom koja je htjela da onemogući da se postigne poslovni dogovor oko obaveza iz prošlosti bivše Jugoslavije kako bi se oni dočepali novih arbitražnih i drugih postupaka i ogolili narod i državu na taj način", naveo je Dodik.

Ukazao je da je njih pet to vodilo organizovano i dobilo određene subvencije, da su neki koji nisu radili po godinu dana bile kolovođe.

"Mi ćemo se njima pozabaviti", naglasio je Dodik.

On je napomenuo da je u toku proces vraćanja koncesionih prava državi, odnosno da je u završnoj fazi i da će "Istok dva" i druga polja koja budu potrebna da pokriju vijek termoelektarne biti dodijeljena i u funkciji ovog rudnika.

"Moramo da vidimo kako ćemo to održati jer će brzo proći 25 godina, šta ćemo raditi, a nova uprava će imati prijedlog i ja imam povjerenje u njih", naveo je Dodik.

Zahvalio je načelniku Gajiću jer je mogao da dobije pravovremene informacije o svemu i na osnovu njih preduzme sve neophodne korake.

"Logično je da je sindikat nezadovoljan upravom i da traži smjenu, to je sindikalna borba, a globalna politika ne bi trebalo da bude njihov interes", ocijenio je Dodik.

On je dodao da u RiTE treba uložiti ozbiljan napor da se preduzeće podigne na nivo renatbilnosti koji je neophodan i u interesu je svih.

"Za sada rješavamo plate koje će biti isplaćene ne vrijeme, PDV obaveze nekoh 15 miliona će se obezbijediti iz matičnog preduzeća i sa niova Vlade i doznačiti da to pokrije. nakon toga ćemo vidjeti kako dalje", rekao je Dodik.

Novaković je zahvalio Dodiku i rudarima jer su razumjeli da se ovo preduzeće stavi pod kontrolu zbog energetskog sektora Republike Srpske.

"Drago mi je što smo večeras uspjeli da generator stavimo u funkciju, na mreži smo, građani Ugljevika će do ujutro da dobiju grijanje", rekao je Novaković.

Napomenuo je da se ovih dana zbog zastoja kupovala električna energija po duplo većim cijenama.

"Predsjednik Dodik je upoznat sa svim problemima RiTE Ugljevik i predočio sam mu odrđena rješenja o kojima će se u narednom periodu razgovarati", naveo je Novaković.

Gajić je rekao da je zadovoljan večerašnjim razgovorom, naglasivši da ova opština zavisi od RiTE Ugljevik.

"Mi rentu dobijamo na osnovu proizvedene električne energije i ovo je šteta ne samo za opštinu nego i za Republiku Srpsku jer je ovih dana uvezena ogromna količina električne energije dok se nije radilo", rekao je Gajić.